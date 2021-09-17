https://ria.ru/20210917/ddos-ataki-1750617960.html

На сервис по наблюдению за онлайн-выборами совершили более ста DDоS-атак

На сервис по наблюдению за онлайн-выборами совершили более ста DDоS-атак - РИА Новости, 17.09.2021

На сервис по наблюдению за онлайн-выборами совершили более ста DDоS-атак

Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T21:18

2021-09-17T21:18

2021-09-17T21:18

выборы в государственную думу

технологии

выборы

москва

выборы в государственную думу

мосгоризбирком

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома."Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн", - говорится в сообщении.По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа.Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.

https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, выборы, москва, выборы в государственную думу, мосгоризбирком