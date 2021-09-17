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Челябинская область
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Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники
Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники - РИА Новости, 17.09.2021
Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить выставку строительно-дорожной техники на территории региона регулярно, создав всероссийский... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:08
2021-09-17T18:10
челябинская область
экономика
технологии
челябинская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алексей текслер
александр морозов
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить выставку строительно-дорожной техники на территории региона регулярно, создав всероссийский полигон, где можно ее опробовать, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.По данным пресс-службы, губернатор Алексей Текслер в пятницу посетил выставку "СтройДорЭкспо-2021", которая проходит на аэродроме Калачево с 17 по 19 сентября. На выставке представлены последние достижения российских производителей строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. Организатором выступает Минпромторг России при участии Ассоциации "Росспецмаш"."Это не просто выставка. Это специальный полигон для строительно-дорожной техники, где можно ее опробовать. И мы договорились с министерством промышленности и торговли, что вот здесь, в Челябинской области, сделаем такой всероссийский полигон техники и регулярно будем проводить такого рода мероприятия - выставки, даже шоурумы, чтобы можно было заниматься импортозамещением в масштабах всей страны и привлекать сюда всех производителей. А также обмениваться опытом, проводить конференции, различные мероприятия", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что подобные мероприятия помогают развивать и "свои компетенции", и "мы можем делать на этой площадке различные соревнования, повышая интерес к российской технике". "Мы, безусловно, будем поддерживать производителей, помогать. Вижу потенциал и нашей техники, и всей страны", - отметил Текслер.Как сообщал на открытии выставки замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, на выставке он пообщался с представителями многих российских компаний - производителей строительно-дорожной техники. "Что касается выставки, мы планируем, что она станет крупнейшим профильным выставочным мероприятием для российских производителей этой продукции. Наша цель на ближайшие 3-7 лет – развитие беспилотных технологий, производство техники с низким углеродным следом и совершенствование телематического оборудования. Уверен, что "СтройДорЭкспо" придаст импульс этой сфере отечественного машиностроения", - сказал он.По словам замгубернатора региона Егора Ковальчука, Челябинская область является одним из ведущих регионов страны по производству строительно-дорожных и коммунальных машин."ЧТЗ-Уралтрак", "ДСТ-Урал", Челябинский механический завод, завод "Спецагрегат", Челябинский компрессорный завод - эти предприятия известны далеко за пределами области. Многие наши города обладают обширными компетенциями в производстве качественной, современной, конкурентоспособной, в том числе и на мировых рынках, спецтехники самого разного назначения. Это особенно важно для расширения экспортного потенциала и налаживания успешных торговых связей с зарубежными партнерами", - подчеркнул Ковальчук.
https://ria.ru/20210909/teksler-1749301490.html
https://ria.ru/20210803/dorogi-1744169323.html
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экономика, технологии, челябинская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей текслер, александр морозов, россия
18:08 17.09.2021 (обновлено: 18:10 17.09.2021)
 
Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники

Текслер предложил создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить выставку строительно-дорожной техники на территории региона регулярно, создав всероссийский полигон, где можно ее опробовать, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, губернатор Алексей Текслер в пятницу посетил выставку "СтройДорЭкспо-2021", которая проходит на аэродроме Калачево с 17 по 19 сентября. На выставке представлены последние достижения российских производителей строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. Организатором выступает Минпромторг России при участии Ассоциации "Росспецмаш".
"Это не просто выставка. Это специальный полигон для строительно-дорожной техники, где можно ее опробовать. И мы договорились с министерством промышленности и торговли, что вот здесь, в Челябинской области, сделаем такой всероссийский полигон техники и регулярно будем проводить такого рода мероприятия - выставки, даже шоурумы, чтобы можно было заниматься импортозамещением в масштабах всей страны и привлекать сюда всех производителей. А также обмениваться опытом, проводить конференции, различные мероприятия", - сказал губернатор журналистам.
Он добавил, что подобные мероприятия помогают развивать и "свои компетенции", и "мы можем делать на этой площадке различные соревнования, повышая интерес к российской технике". "Мы, безусловно, будем поддерживать производителей, помогать. Вижу потенциал и нашей техники, и всей страны", - отметил Текслер.
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Как сообщал на открытии выставки замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, на выставке он пообщался с представителями многих российских компаний - производителей строительно-дорожной техники. "Что касается выставки, мы планируем, что она станет крупнейшим профильным выставочным мероприятием для российских производителей этой продукции. Наша цель на ближайшие 3-7 лет – развитие беспилотных технологий, производство техники с низким углеродным следом и совершенствование телематического оборудования. Уверен, что "СтройДорЭкспо" придаст импульс этой сфере отечественного машиностроения", - сказал он.
По словам замгубернатора региона Егора Ковальчука, Челябинская область является одним из ведущих регионов страны по производству строительно-дорожных и коммунальных машин.
"ЧТЗ-Уралтрак", "ДСТ-Урал", Челябинский механический завод, завод "Спецагрегат", Челябинский компрессорный завод - эти предприятия известны далеко за пределами области. Многие наши города обладают обширными компетенциями в производстве качественной, современной, конкурентоспособной, в том числе и на мировых рынках, спецтехники самого разного назначения. Это особенно важно для расширения экспортного потенциала и налаживания успешных торговых связей с зарубежными партнерами", - подчеркнул Ковальчук.

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Челябинская областьЭкономикаТехнологииЧелябинская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Алексей ТекслерАлександр МорозовРоссия
 
 
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