18:08 17.09.2021 (обновлено: 18:10 17.09.2021)
Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники
Текслер предложил создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить выставку строительно-дорожной техники на территории региона регулярно, создав всероссийский полигон, где можно ее опробовать, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, губернатор Алексей Текслер в пятницу посетил выставку "СтройДорЭкспо-2021", которая проходит на аэродроме Калачево с 17 по 19 сентября. На выставке представлены последние достижения российских производителей строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. Организатором выступает Минпромторг России при участии Ассоциации "Росспецмаш".
"Это не просто выставка. Это специальный полигон для строительно-дорожной техники, где можно ее опробовать. И мы договорились с министерством промышленности и торговли, что вот здесь, в Челябинской области, сделаем такой всероссийский полигон техники и регулярно будем проводить такого рода мероприятия - выставки, даже шоурумы, чтобы можно было заниматься импортозамещением в масштабах всей страны и привлекать сюда всех производителей. А также обмениваться опытом, проводить конференции, различные мероприятия", - сказал губернатор журналистам.
Он добавил, что подобные мероприятия помогают развивать и "свои компетенции", и "мы можем делать на этой площадке различные соревнования, повышая интерес к российской технике". "Мы, безусловно, будем поддерживать производителей, помогать. Вижу потенциал и нашей техники, и всей страны", - отметил Текслер.
Как сообщал на открытии выставки замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, на выставке он пообщался с представителями многих российских компаний - производителей строительно-дорожной техники. "Что касается выставки, мы планируем, что она станет крупнейшим профильным выставочным мероприятием для российских производителей этой продукции. Наша цель на ближайшие 3-7 лет – развитие беспилотных технологий, производство техники с низким углеродным следом и совершенствование телематического оборудования. Уверен, что "СтройДорЭкспо" придаст импульс этой сфере отечественного машиностроения", - сказал он.
По словам замгубернатора региона Егора Ковальчука, Челябинская область является одним из ведущих регионов страны по производству строительно-дорожных и коммунальных машин.
"ЧТЗ-Уралтрак", "ДСТ-Урал", Челябинский механический завод, завод "Спецагрегат", Челябинский компрессорный завод - эти предприятия известны далеко за пределами области. Многие наши города обладают обширными компетенциями в производстве качественной, современной, конкурентоспособной, в том числе и на мировых рынках, спецтехники самого разного назначения. Это особенно важно для расширения экспортного потенциала и налаживания успешных торговых связей с зарубежными партнерами", - подчеркнул Ковальчук.
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