https://ria.ru/20210917/chelyabinsk-1750589672.html

Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники

Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники - РИА Новости, 17.09.2021

Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить выставку строительно-дорожной техники на территории региона регулярно, создав всероссийский... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:08

2021-09-17T18:08

2021-09-17T18:10

челябинская область

экономика

технологии

челябинская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

алексей текслер

александр морозов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить выставку строительно-дорожной техники на территории региона регулярно, создав всероссийский полигон, где можно ее опробовать, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.По данным пресс-службы, губернатор Алексей Текслер в пятницу посетил выставку "СтройДорЭкспо-2021", которая проходит на аэродроме Калачево с 17 по 19 сентября. На выставке представлены последние достижения российских производителей строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. Организатором выступает Минпромторг России при участии Ассоциации "Росспецмаш"."Это не просто выставка. Это специальный полигон для строительно-дорожной техники, где можно ее опробовать. И мы договорились с министерством промышленности и торговли, что вот здесь, в Челябинской области, сделаем такой всероссийский полигон техники и регулярно будем проводить такого рода мероприятия - выставки, даже шоурумы, чтобы можно было заниматься импортозамещением в масштабах всей страны и привлекать сюда всех производителей. А также обмениваться опытом, проводить конференции, различные мероприятия", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что подобные мероприятия помогают развивать и "свои компетенции", и "мы можем делать на этой площадке различные соревнования, повышая интерес к российской технике". "Мы, безусловно, будем поддерживать производителей, помогать. Вижу потенциал и нашей техники, и всей страны", - отметил Текслер.Как сообщал на открытии выставки замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, на выставке он пообщался с представителями многих российских компаний - производителей строительно-дорожной техники. "Что касается выставки, мы планируем, что она станет крупнейшим профильным выставочным мероприятием для российских производителей этой продукции. Наша цель на ближайшие 3-7 лет – развитие беспилотных технологий, производство техники с низким углеродным следом и совершенствование телематического оборудования. Уверен, что "СтройДорЭкспо" придаст импульс этой сфере отечественного машиностроения", - сказал он.По словам замгубернатора региона Егора Ковальчука, Челябинская область является одним из ведущих регионов страны по производству строительно-дорожных и коммунальных машин."ЧТЗ-Уралтрак", "ДСТ-Урал", Челябинский механический завод, завод "Спецагрегат", Челябинский компрессорный завод - эти предприятия известны далеко за пределами области. Многие наши города обладают обширными компетенциями в производстве качественной, современной, конкурентоспособной, в том числе и на мировых рынках, спецтехники самого разного назначения. Это особенно важно для расширения экспортного потенциала и налаживания успешных торговых связей с зарубежными партнерами", - подчеркнул Ковальчук.

https://ria.ru/20210909/teksler-1749301490.html

https://ria.ru/20210803/dorogi-1744169323.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, челябинская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей текслер, александр морозов, россия