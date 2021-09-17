https://ria.ru/20210917/checkmate-1750431443.html

Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate

Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate - РИА Новости, 17.09.2021

Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate

Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025-2026 году, самолёт ждёт успех, если будет быстрый вывод на рынок и... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:22

2021-09-17T00:22

2021-09-17T07:37

новое оружие россии

технологии

комсомольск-на-амуре

юрий борисов (вице-премьер)

checkmate

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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025-2026 году, самолёт ждёт успех, если будет быстрый вывод на рынок и на машину будет разумная цена, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, в случае опоздания с этими сроками истребитель просто не будет востребован на рынке, где присутствуют американские и китайские модели. "Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - сказал вице-премьер.Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).

https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html

комсомольск-на-амуре

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технологии, комсомольск-на-амуре, юрий борисов (вице-премьер), checkmate