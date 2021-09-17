00:22 17.09.2021 (обновлено: 07:37 17.09.2021)
Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate
Борисов: серийное производство истребителей Checkmate может начаться в 2025 году
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025-2026 году, самолёт ждёт успех, если будет быстрый вывод на рынок и на машину будет разумная цена, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.
"Если мне память не изменяет, начало лётных испытаний - 2023 год, организация массового производства при наличии спроса - а я надеюсь, у него будет спрос, потому что этот самолёт обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения, - думаю, что 2025-2026 год - вполне реалистичные сроки", - сказал Борисов.
По его словам, в случае опоздания с этими сроками истребитель просто не будет востребован на рынке, где присутствуют американские и китайские модели. "Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - сказал вице-премьер.
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.
В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).