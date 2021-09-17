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Новое оружие России
https://ria.ru/20210917/checkmate-1750431443.html
Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate
Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate - РИА Новости, 17.09.2021
Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate
Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025-2026 году, самолёт ждёт успех, если будет быстрый вывод на рынок и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:22
2021-09-17T07:37
новое оружие россии
технологии
комсомольск-на-амуре
юрий борисов (вице-премьер)
checkmate
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025-2026 году, самолёт ждёт успех, если будет быстрый вывод на рынок и на машину будет разумная цена, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, в случае опоздания с этими сроками истребитель просто не будет востребован на рынке, где присутствуют американские и китайские модели. "Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - сказал вице-премьер.Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html
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технологии, комсомольск-на-амуре, юрий борисов (вице-премьер), checkmate
00:22 17.09.2021 (обновлено: 07:37 17.09.2021)
 
Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate

Борисов: серийное производство истребителей Checkmate может начаться в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025-2026 году, самолёт ждёт успех, если будет быстрый вывод на рынок и на машину будет разумная цена, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.
"Если мне память не изменяет, начало лётных испытаний - 2023 год, организация массового производства при наличии спроса - а я надеюсь, у него будет спрос, потому что этот самолёт обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения, - думаю, что 2025-2026 год - вполне реалистичные сроки", - сказал Борисов.
По его словам, в случае опоздания с этими сроками истребитель просто не будет востребован на рынке, где присутствуют американские и китайские модели. "Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - сказал вице-премьер.
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.
В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 10:58Новое оружие России
В США назвали преимущества российского Су-75 Checkmate
 
Новое оружие РоссииТехнологииКомсомольск-на-АмуреЮрий Борисов (вице-премьер)Checkmate
 
 
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