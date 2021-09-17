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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/byulleteni-1750598143.html
В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны
В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны
Участковая комиссия №3149, где произошло двойное голосование, признала недействительными бюллетени из урны, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:56
2021-09-17T18:56
выборы в государственную думу
политика
выборы
выборы в государственную думу
мосгоризбирком
россия
дмитрий реут
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Участковая комиссия №3149, где произошло двойное голосование, признала недействительными бюллетени из урны, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее на сайте "Карта нарушений" появилось сообщение, что 17 сентября на УИК 3149, один избиратель проголосовал дважды - через КОИБ и переносную урну."МГИК проверила поступившее сообщение, описанный в нем факт подтвердился... Было проведено заседание УИК № 3149, по итогам которого принято решение признать бюллетени из урны № 1 недействительными", — говорится в сообщении.Также в Мосгоризбиркоме отметили, что получение избирательного бюллетеня в избирательной комиссии для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования является административным правонарушением.Как в свою очередь сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в урне было 19 бюллетеней."Ошибочно выдали одному избирателю бюллетень на дому, 19 бюллетеней из этого переносного ящика будут признаны недействительными", - сказал Реут.
https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750595119.html
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политика, выборы, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут
18:56 17.09.2021
 
В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны

В Москве на участке, где произошло двойное голосование, аннулировали 19 бюллетеней из урны

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Участковая комиссия №3149, где произошло двойное голосование, признала недействительными бюллетени из урны, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Ранее на сайте "Карта нарушений" появилось сообщение, что 17 сентября на УИК 3149, один избиратель проголосовал дважды - через КОИБ и переносную урну.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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"МГИК проверила поступившее сообщение, описанный в нем факт подтвердился... Было проведено заседание УИК № 3149, по итогам которого принято решение признать бюллетени из урны № 1 недействительными", — говорится в сообщении.
Также в Мосгоризбиркоме отметили, что получение избирательного бюллетеня в избирательной комиссии для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования является административным правонарушением.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в урне было 19 бюллетеней.
"Ошибочно выдали одному избирателю бюллетень на дому, 19 бюллетеней из этого переносного ящика будут признаны недействительными", - сказал Реут.
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