https://ria.ru/20210917/byulleteni-1750598143.html

В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны

В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны

Участковая комиссия №3149, где произошло двойное голосование, признала недействительными бюллетени из урны, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:56

2021-09-17T18:56

2021-09-17T18:56

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дмитрий реут

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Участковая комиссия №3149, где произошло двойное голосование, признала недействительными бюллетени из урны, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее на сайте "Карта нарушений" появилось сообщение, что 17 сентября на УИК 3149, один избиратель проголосовал дважды - через КОИБ и переносную урну."МГИК проверила поступившее сообщение, описанный в нем факт подтвердился... Было проведено заседание УИК № 3149, по итогам которого принято решение признать бюллетени из урны № 1 недействительными", — говорится в сообщении.Также в Мосгоризбиркоме отметили, что получение избирательного бюллетеня в избирательной комиссии для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования является административным правонарушением.Как в свою очередь сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в урне было 19 бюллетеней."Ошибочно выдали одному избирателю бюллетень на дому, 19 бюллетеней из этого переносного ящика будут признаны недействительными", - сказал Реут.

https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750595119.html

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политика, выборы, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут