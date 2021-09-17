https://ria.ru/20210917/bondarenko-1750612920.html
Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке
Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке - РИА Новости, 17.09.2021
Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Видео с выходкой Бондаренко опубликовала в инстаграме его... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:37
2021-09-17T20:37
2021-09-17T20:37
выборы в государственную думу
политика
саратовская областная дума
николай бондаренко
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Видео с выходкой Бондаренко опубликовала в инстаграме его коллега Юлия Литневская.На кадрах видно, как Бондаренко на повышенных тонах общается с членом избирательной комиссии. Политик угрожал председателю комиссии уголовным делом, требуя от нее какие-то документы.По словам Литневской, Бондаренко по праву депутата получил доступ к списку избирателей и стал фотографировать их персональные данные.Позднее она сообщила, что депутат с помощниками оказывали психологическое давление на председателя комиссии, из-за чего ей пришлось вызвать скорую.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.
https://ria.ru/20210917/putin-1750563065.html
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политика, саратовская областная дума, николай бондаренко
Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке
Саратовский депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке