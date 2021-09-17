https://ria.ru/20210917/bondarenko-1750612920.html

Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке

Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке - РИА Новости, 17.09.2021

Депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Видео с выходкой Бондаренко опубликовала в инстаграме его... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:37

2021-09-17T20:37

2021-09-17T20:37

выборы в государственную думу

политика

саратовская областная дума

николай бондаренко

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Видео с выходкой Бондаренко опубликовала в инстаграме его коллега Юлия Литневская.На кадрах видно, как Бондаренко на повышенных тонах общается с членом избирательной комиссии. Политик угрожал председателю комиссии уголовным делом, требуя от нее какие-то документы.По словам Литневской, Бондаренко по праву депутата получил доступ к списку избирателей и стал фотографировать их персональные данные.Позднее она сообщила, что депутат с помощниками оказывали психологическое давление на председателя комиссии, из-за чего ей пришлось вызвать скорую.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.

https://ria.ru/20210917/putin-1750563065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратовская областная дума, николай бондаренко