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Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 17.09.2021
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:24
2021-09-17T17:24
2021-09-17T21:25
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что во время благоустройства развивают дорожно-тропиночную сеть, меняют асфальтобетонное покрытие междворовых проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки и обустраивают новые, устанавливают скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.Также отмечается, что дополнительно озеленяют территории и по просьбам жителей создают дополнительную инфраструктуру там, где это возможно: воркаут-площадки, спортивные поля, устанавливают столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.Как добавили в КГХ, в 2021 году новый облик обрели свыше 4 тысяч дворов.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве
в 2022 году, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 2,2 тысяч дворов благоустроим в 2022 году. В 2011-2016 годы привели в порядок в соответствии с единым стандартом все столичные дворы – их более 24 тысяч. Однако жизнь не стоит на месте: меняются требования к обустройству детских площадок, растет желание жителей заниматься спортом рядом с домом, появляются новые архитектурные формы. По истечении межремонтных сроков обновляем дворовые территории и устанавливаем новые элементы инфраструктуры по просьбам жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время благоустройства развивают дорожно-тропиночную сеть, меняют асфальтобетонное покрытие междворовых проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки и обустраивают новые, устанавливают скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.
Также отмечается, что дополнительно озеленяют территории и по просьбам жителей создают дополнительную инфраструктуру там, где это возможно: воркаут-площадки, спортивные поля, устанавливают столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.
Как добавили в КГХ, в 2021 году новый облик обрели свыше 4 тысяч дворов.