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Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 17.09.2021
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:24
2021-09-17T21:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что во время благоустройства развивают дорожно-тропиночную сеть, меняют асфальтобетонное покрытие междворовых проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки и обустраивают новые, устанавливают скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.Также отмечается, что дополнительно озеленяют территории и по просьбам жителей создают дополнительную инфраструктуру там, где это возможно: воркаут-площадки, спортивные поля, устанавливают столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.Как добавили в КГХ, в 2021 году новый облик обрели свыше 4 тысяч дворов.
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москва, городское хозяйство москвы
17:24 17.09.2021 (обновлено: 21:25 17.09.2021)
 

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДетская игровая площадка и цветочная клумба во дворе дома в Москве
Детская игровая площадка и цветочная клумба во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 2,2 тысяч дворов благоустроим в 2022 году. В 2011-2016 годы привели в порядок в соответствии с единым стандартом все столичные дворы – их более 24 тысяч. Однако жизнь не стоит на месте: меняются требования к обустройству детских площадок, растет желание жителей заниматься спортом рядом с домом, появляются новые архитектурные формы. По истечении межремонтных сроков обновляем дворовые территории и устанавливаем новые элементы инфраструктуры по просьбам жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время благоустройства развивают дорожно-тропиночную сеть, меняют асфальтобетонное покрытие междворовых проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки и обустраивают новые, устанавливают скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.
Также отмечается, что дополнительно озеленяют территории и по просьбам жителей создают дополнительную инфраструктуру там, где это возможно: воркаут-площадки, спортивные поля, устанавливают столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.
Как добавили в КГХ, в 2021 году новый облик обрели свыше 4 тысяч дворов.
Двор на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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