https://ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750618711.html

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 17.09.2021

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:24

2021-09-17T17:24

2021-09-17T21:25

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что во время благоустройства развивают дорожно-тропиночную сеть, меняют асфальтобетонное покрытие междворовых проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки и обустраивают новые, устанавливают скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.Также отмечается, что дополнительно озеленяют территории и по просьбам жителей создают дополнительную инфраструктуру там, где это возможно: воркаут-площадки, спортивные поля, устанавливают столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.Как добавили в КГХ, в 2021 году новый облик обрели свыше 4 тысяч дворов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/sobyanin-1748771172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы