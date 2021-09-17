https://ria.ru/20210917/belorussiya-1750454833.html

В Белоруссии впервые отмечают День народного единства

В Белоруссии впервые отмечают День народного единства - РИА Новости, 17.09.2021

В Белоруссии впервые отмечают День народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с новым государственным праздником - Днем народного единства, назвав среди пройденных страной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:15

2021-09-17T09:15

2021-09-17T12:19

в мире

белоруссия

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с новым государственным праздником - Днем народного единства, назвав среди пройденных страной испытаний гибридную агрессию.Он подчеркнул, что, "пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства", белорусы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. "Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом", - говорится в поздравлении.Лукашенко пожелал, чтобы закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство стало источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.В июне пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства, его будут отмечать 17 сентября. Праздник, дата которого связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории, не будет выходным днем. До этого Лукашенко также подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750236949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/lukashenko-1750308020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко