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В Белоруссии впервые отмечают День народного единства
В Белоруссии впервые отмечают День народного единства - РИА Новости, 17.09.2021
В Белоруссии впервые отмечают День народного единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с новым государственным праздником - Днем народного единства, назвав среди пройденных страной... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:15
2021-09-17T12:19
в мире
белоруссия
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с новым государственным праздником - Днем народного единства, назвав среди пройденных страной испытаний гибридную агрессию.Он подчеркнул, что, "пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства", белорусы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. "Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом", - говорится в поздравлении.Лукашенко пожелал, чтобы закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство стало источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.В июне пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства, его будут отмечать 17 сентября. Праздник, дата которого связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории, не будет выходным днем. До этого Лукашенко также подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750236949.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/lukashenko-1750308020.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
09:15 17.09.2021 (обновлено: 12:19 17.09.2021)
 
В Белоруссии впервые отмечают День народного единства

Лукашенко впервые поздравил белорусов с Днем народного единства

© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Depositphotos / 3114635_clashot
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с новым государственным праздником - Днем народного единства, назвав среди пройденных страной испытаний гибридную агрессию.

"Сегодня знаменательный день - мы впервые отмечаем новый государственный праздник. Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. Семнадцатого сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации", - говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном на его официальном сайте.

Он подчеркнул, что, "пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства", белорусы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. "Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом", - говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал, чтобы закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство стало источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.
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В июне пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства, его будут отмечать 17 сентября. Праздник, дата которого связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории, не будет выходным днем. До этого Лукашенко также подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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