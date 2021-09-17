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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/bayden-1750455788.html
Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации
Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.09.2021
Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации
Генеральные прокуроры 24 американских штатов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд в связи с введением обязательной... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:20
2021-09-17T09:20
распространение коронавируса
в мире
сша
аризона
флорида
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Генеральные прокуроры 24 американских штатов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд в связи с введением обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных служащих и работников частных компаний, подрядчиков правительства.Ранее в суд с требованием признать последние инициативы администрации США неконституционными уже обратился штат Аризона."Мы, генеральные прокуроры 24 штатов, пишем, чтобы опротестовать вашу попытку сделать вакцинацию обязательной для частных лиц ... Ваш план - губителен и контрпродуктивен. С политической точки зрения, этот указ вряд ли завоюет сердца и умы - он просто приведет к большему скептицизму. И как минимум некоторые американцы всего лишь покинут рынок труда вместо того, чтобы подчиниться", - говорится в обращении юристов Байдену, текст которого приводит газета Hill.Генеральные прокуроры, среди которых представители в основном республиканских штатов - Аризоны, Флориды, Оклахомы, Техаса и других, утверждают, что решение Байдена "незаконно". Они объясняют это тем, что президент задействовал редко используемое положение закона, применение которого несколько раз оспаривалось в суде.В телеобращении к нации Байден ранее представил стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусной пандемией. Перечень инициатив включает указ, обязывающий привиться всех федеральных служащих и работников компаний – подрядчиков федерального правительства. По его словам новые вакцинационные требования охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.
https://ria.ru/20210914/arizona-1750087394.html
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в мире, сша, аризона, флорида, джо байден, коронавирус covid-19
09:20 17.09.2021
 
Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации

Прокуроры 24 штатов пригрозили президенту США Байдену судом из-за обязательной вакцинации

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Генеральные прокуроры 24 американских штатов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд в связи с введением обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных служащих и работников частных компаний, подрядчиков правительства.
Ранее в суд с требованием признать последние инициативы администрации США неконституционными уже обратился штат Аризона.
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"Мы, генеральные прокуроры 24 штатов, пишем, чтобы опротестовать вашу попытку сделать вакцинацию обязательной для частных лиц ... Ваш план - губителен и контрпродуктивен. С политической точки зрения, этот указ вряд ли завоюет сердца и умы - он просто приведет к большему скептицизму. И как минимум некоторые американцы всего лишь покинут рынок труда вместо того, чтобы подчиниться", - говорится в обращении юристов Байдену, текст которого приводит газета Hill.
Генеральные прокуроры, среди которых представители в основном республиканских штатов - Аризоны, Флориды, Оклахомы, Техаса и других, утверждают, что решение Байдена "незаконно". Они объясняют это тем, что президент задействовал редко используемое положение закона, применение которого несколько раз оспаривалось в суде.
"Мы призываем вас пересмотреть незаконный и вредоносный план и позволить людям принимать собственные решения. Если ваша администрация не поменяет свой курс, нижеподписавшиеся генеральные прокуроры штатов будут добиваться всех доступных юридических возможностей, чтобы привлечь вас к ответственности и поддержать верховенство закона", - написали они в письме.
В телеобращении к нации Байден ранее представил стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусной пандемией. Перечень инициатив включает указ, обязывающий привиться всех федеральных служащих и работников компаний – подрядчиков федерального правительства. По его словам новые вакцинационные требования охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.
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Распространение коронавирусаВ миреСШААризонаФлоридаДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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