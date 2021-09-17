https://ria.ru/20210917/bayden-1750455788.html

Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации

Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.09.2021

Байдену пригрозили судом из-за обязательной вакцинации

Генеральные прокуроры 24 американских штатов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд в связи с введением обязательной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:20

2021-09-17T09:20

2021-09-17T09:20

распространение коронавируса

в мире

сша

аризона

флорида

джо байден

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121734_243:0:2828:1454_1920x0_80_0_0_27a66490808066888c24cec47fce704c.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Генеральные прокуроры 24 американских штатов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд в связи с введением обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных служащих и работников частных компаний, подрядчиков правительства.Ранее в суд с требованием признать последние инициативы администрации США неконституционными уже обратился штат Аризона."Мы, генеральные прокуроры 24 штатов, пишем, чтобы опротестовать вашу попытку сделать вакцинацию обязательной для частных лиц ... Ваш план - губителен и контрпродуктивен. С политической точки зрения, этот указ вряд ли завоюет сердца и умы - он просто приведет к большему скептицизму. И как минимум некоторые американцы всего лишь покинут рынок труда вместо того, чтобы подчиниться", - говорится в обращении юристов Байдену, текст которого приводит газета Hill.Генеральные прокуроры, среди которых представители в основном республиканских штатов - Аризоны, Флориды, Оклахомы, Техаса и других, утверждают, что решение Байдена "незаконно". Они объясняют это тем, что президент задействовал редко используемое положение закона, применение которого несколько раз оспаривалось в суде.В телеобращении к нации Байден ранее представил стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусной пандемией. Перечень инициатив включает указ, обязывающий привиться всех федеральных служащих и работников компаний – подрядчиков федерального правительства. По его словам новые вакцинационные требования охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.

https://ria.ru/20210914/arizona-1750087394.html

https://ria.ru/20210902/gretsiya-1748304593.html

сша

аризона

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, аризона, флорида, джо байден, коронавирус covid-19