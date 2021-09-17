https://ria.ru/20210917/banki-1750473939.html

Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"

Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят" - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"

Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:46

2021-09-17T10:46

2021-09-17T10:46

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, они просто пилят сук, на котором сидят, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались, мы с вами не раз к этой теме подступались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", - сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".Глава ЦБ добавила, что на эту тему нужно подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов - это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", - подытожила Набиуллина.Она напомнила, что ответственное поведение банков по отношению к клиентам во время пандемии показало свои результаты, стало выигрышной стратегией для банков.

https://ria.ru/20210915/banki-1750171060.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия