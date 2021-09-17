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Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"
Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят" - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"
Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:46
2021-09-17T10:46
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, они просто пилят сук, на котором сидят, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались, мы с вами не раз к этой теме подступались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", - сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".Глава ЦБ добавила, что на эту тему нужно подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов - это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", - подытожила Набиуллина.Она напомнила, что ответственное поведение банков по отношению к клиентам во время пандемии показало свои результаты, стало выигрышной стратегией для банков.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
10:46 17.09.2021
 
Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"

Глава ЦБ Набиуллина призвала банки формировать долгосрочную лояльность клиентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, они просто пилят сук, на котором сидят, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались, мы с вами не раз к этой теме подступались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", - сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".
Глава ЦБ добавила, что на эту тему нужно подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов - это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", - подытожила Набиуллина.
Она напомнила, что ответственное поведение банков по отношению к клиентам во время пандемии показало свои результаты, стало выигрышной стратегией для банков.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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