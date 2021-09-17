https://ria.ru/20210917/bank-1750511053.html

Число крупных пользователей интернет-банка ПСБ выросло в 2,5 раза

Число крупных пользователей интернет-банка ПСБ выросло в 2,5 раза - РИА Новости, 17.09.2021

Число крупных пользователей интернет-банка ПСБ выросло в 2,5 раза

Общее количество крупных компаний – активных пользователей интернет-банка ПСБ за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:04

2021-09-17T13:04

2021-09-17T13:04

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псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Общее количество крупных компаний – активных пользователей интернет-банка ПСБ за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось в 2,5 раза и достигло 35 тысяч, сообщает пресс-служба кредитной организации.Такой рост обусловлен активным созданием органичной экосистемы каналов дистанционного обслуживания корпоративных клиентов, внедрением абсолютно новых цифровых продуктов и услуг, которые позволили значительно расширить функционал и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов в период пандемии."Сейчас мы предлагаем клиентам уникальную экосистему цифровых каналов дистанционного обслуживания корпоративных клиентов ПСБ, которая позволяет гибко реагировать на изменения рынка, требования законодательства, потребности компаний. Особое значение приобретает не просто количество сервисов, но и их качество, оперативность и бесперебойность работы. Самыми перспективными и востребованными решениями в ДБО ПСБ за последние полгода стало заключение депозитных сделок полностью онлайн и "Банковское сопровождение контрактов" - услуга, специально разработанная для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний. Банк следит за мировыми трендами в области дистанционного банковского обслуживания, оперативно внедряет все самые передовые решения, развивая электронные технологии для корпоративных клиентов на российском рынке", - отметил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов корпоративного бизнеса ПСБ Владимир Ефанов, которого цитирует пресс-служба.В систему дистанционного банковского обслуживания были переведены все финансовые решения, которые можно оформлять электронным способом. Кроме того, в 2021 году банк начал совершать сделки с корпоративными клиентами онлайн с использованием цифровой подписи, интегрировал возможность подписания документов в электронном виде. В результате, количество заявлений на открытие счетов выросло на 80%, онлайн-операций по размещению средств - на 70%, количество заявлений на финансирование - на 177%. Более чем вдвое возросло количество онлайн-операций с валютой, конверсиями и переводами.

https://ria.ru/20210916/forum-1750410959.html

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