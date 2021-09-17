https://ria.ru/20210917/avstraliya-1750488939.html

В Австралии могут появиться новые американские базы, заявили в Канберре

В Австралии могут появиться новые американские базы, заявили в Канберре - РИА Новости, 17.09.2021

В Австралии могут появиться новые американские базы, заявили в Канберре

США усилят свое военное присутствие в Австралии, прорабатывается размещение американских военных баз на постоянной основе на юге континента, сообщил в пятницу в РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:41

2021-09-17T11:41

2021-09-17T11:41

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борис джонсон

скотт моррисон

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США усилят свое военное присутствие в Австралии, прорабатывается размещение американских военных баз на постоянной основе на юге континента, сообщил в пятницу в программе Today телеканала 9News австралийский министр обороны Питер Даттон."Некоторые будут на постоянной основе, мы прорабатываем их численность. Большие возможности в этом на севере Австралии, где могут базироваться эти люди, но и в южных штатах тоже", - сказал министр.В настоящее время в Австралии действуют две военные базы США - разведцентр на севере страны в Алис-Спрингс и военно-морская база в Эксмауте в штате Западная Австралия."Соединенные Штаты говорят, что привезут все виды самолетов: бомбардировщики, разные разведывательные самолеты", - сказал Даттон.Накануне президент США Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявили о создании нового военного партнерства AUKUS, которое предполагает строительство на основе американских и британских технологий атомных подводных лодок для Австралии.Для этого власти Австралии разорвали крупнейший контракт на строительство обычных подлодок в Францией. Вместе с тем, как сообщил Даттон, атомные подлодки Австралия сможет спустить на воду только к концу 30-х годов.

https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750365708.html

https://ria.ru/20210916/kitay-1750288012.html

сша

австралия

франция

западная австралия

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в мире, сша, австралия, франция, западная австралия, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон