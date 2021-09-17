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Биография Антона Алиханова

Биография Антона Алиханова - РИА Новости, 17.09.2021

Биография Антона Алиханова

Губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне – Сухум, Республика Абхазия). РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:31

2021-09-17T01:31

2021-09-17T01:31

справки

антон алиханов

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Губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне – Сухум, Республика Абхазия). В 1992 году после того, как начался вооруженный конфликт Абхазии и Грузии, его семья переехала в Москву. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция". Кандидат экономических наук.С 2010 года Алиханов работал в министерстве юстиции Российской Федерации, занимался вопросами таможенного регулирования.В 2013 году перешел на службу в министерство промышленности и торговли РФ, где исполнял обязанности заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, затем – директора.22 сентября 2015 года распоряжением губернатора Калининградской области был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. Курировал вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства, международной торговли и таможенных пошлин.30 июля 2016 года стало известно, что Антон Алиханов назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правительства области.6 октября 2016 года Антон Алиханов был назначен исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.10 сентября 2017 года победил на выборах губернатора Калининградской области, получив поддержку 81,06% избирателей. 29 сентября 2017 года Антон Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области.Награжден медалью министерства юстиции РФ "За усердие" II степени, а также почетной грамотой президента РФ.Антон Алиханов женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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справки, антон алиханов