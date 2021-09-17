23:55 17.09.2021 (обновлено: 00:23 18.09.2021)
В Афганистане возобновят работу школы для мальчиков и медресе
Tolo News: школы для мальчиков и медресе в Афганистане возобновят занятия в субботу
© Фото : UNAMAШкола для девочек в Афганистане
© Фото : UNAMA
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все школы для мальчиков и официально зарегистрированные школы при мечетях в Афганистане возобновят занятия в субботу, передает телеканал Tolo News cо ссылкой на министерство образования в правительстве движения "Талибан"*.
"Министерство образования временного правительства в пятницу сообщило, что все школы для мальчиков и официально зарегистрированные медресе вновь откроются в субботу (18 сентября), все учителя и учащиеся мужского пола должны прийти в свои школы", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.
Министерство высшего образования Афганистана ранее заявило, что обсуждает с представителями университетов вопрос возобновления обучения через неделю. В министерстве подчеркнули, что будет реализована политика по разделению классов на женские и мужские.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая группировка