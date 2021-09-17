https://ria.ru/20210917/afganistan-1750628163.html

В Афганистане возобновят работу школы для мальчиков и медресе

В Афганистане возобновят работу школы для мальчиков и медресе - РИА Новости, 18.09.2021

В Афганистане возобновят работу школы для мальчиков и медресе

Все школы для мальчиков и официально зарегистрированные школы при мечетях в Афганистане возобновят занятия в субботу, передает телеканал Tolo News cо ссылкой на РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-17T23:55

2021-09-17T23:55

2021-09-18T00:23

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все школы для мальчиков и официально зарегистрированные школы при мечетях в Афганистане возобновят занятия в субботу, передает телеканал Tolo News cо ссылкой на министерство образования в правительстве движения "Талибан"*."Министерство образования временного правительства в пятницу сообщило, что все школы для мальчиков и официально зарегистрированные медресе вновь откроются в субботу (18 сентября), все учителя и учащиеся мужского пола должны прийти в свои школы", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.Министерство высшего образования Афганистана ранее заявило, что обсуждает с представителями университетов вопрос возобновления обучения через неделю. В министерстве подчеркнули, что будет реализована политика по разделению классов на женские и мужские.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210829/taliby-1747754212.html

https://ria.ru/20210818/zhenschiny-1746269007.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд