https://ria.ru/20210917/afganistan-1750516791.html
Путин призвал налаживать межафганский диалог
Путин призвал налаживать межафганский диалог - РИА Новости, 17.09.2021
Путин призвал налаживать межафганский диалог
Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:18
2021-09-17T13:18
2021-09-17T13:18
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.
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Путин призвал налаживать межафганский диалог
Путин: необходимо налаживание межафганского диалога с участием всех групп общества