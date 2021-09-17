https://ria.ru/20210917/afganistan-1750516791.html

Путин призвал налаживать межафганский диалог

Путин призвал налаживать межафганский диалог - РИА Новости, 17.09.2021

Путин призвал налаживать межафганский диалог

Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:18

2021-09-17T13:18

2021-09-17T13:18

захват власти в афганистане талибами

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одкб

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html

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в мире, владимир путин, шос, одкб, россия