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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750516791.html
Путин призвал налаживать межафганский диалог
Путин призвал налаживать межафганский диалог - РИА Новости, 17.09.2021
Путин призвал налаживать межафганский диалог
Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:18
2021-09-17T13:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
владимир путин
шос
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.
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в мире, владимир путин, шос, одкб, россия
13:18 17.09.2021
 
Путин призвал налаживать межафганский диалог

Путин: необходимо налаживание межафганского диалога с участием всех групп общества

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимо налаживание устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
13:07
Афганистан остался в разрухе после вывода американских войск, заявил Путин
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреВладимир ПутинШОСОДКБРоссия
 
 
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