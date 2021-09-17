https://ria.ru/20210917/afganistan-1750513883.html

Путин призвал сотрудничать с временным правительством Афганистана

Путин призвал сотрудничать с временным правительством Афганистана - РИА Новости, 17.09.2021

Путин призвал сотрудничать с временным правительством Афганистана

Временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним тоже нужно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:11

2021-09-17T13:11

2021-09-17T13:23

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним тоже нужно, заявил президент России Владимир Путин."Движение талибов (запрещено в РФ как террористическое), став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным. Мы здесь не видим представителей других этнических групп. Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно. И, что касается признания, то... согласен с теми, кто высказывался на этот счет: нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html

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в мире, афганистан, владимир путин, россия