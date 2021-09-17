13:07 17.09.2021 (обновлено: 13:32 17.09.2021)
Афганистан остался в разрухе после вывода американских войск, заявил Путин
Путин: целый арсенал современного оружия, брошенный Западом, остался в Афганистане
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины, но Россия надеется, что массового исхода беженцев не будет, заявил президент России Владимир Путин.
"После того как оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать, сбежали вместе со своими союзниками по НАТО, все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом. Это мы тоже наблюдаем", - сказал Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.
"Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия - то это, пожалуй, единственное, чем талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет", - добавил Путин.
"Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства", - заявил Путин.
* Террористическая организация, запрещенная в России