https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html

Афганистан остался в разрухе после вывода американских войск, заявил Путин

Афганистан остался в разрухе после вывода американских войск, заявил Путин - РИА Новости, 17.09.2021

Афганистан остался в разрухе после вывода американских войск, заявил Путин

Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины, но Россия надеется, что массового исхода беженцев не будет, заявил президент России... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:07

2021-09-17T13:07

2021-09-17T13:32

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины, но Россия надеется, что массового исхода беженцев не будет, заявил президент России Владимир Путин."Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия - то это, пожалуй, единственное, чем талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет", - добавил Путин."Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства", - заявил Путин.* Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, сша, афганистан, талибан, владимир путин, шос, одкб, нато, россия