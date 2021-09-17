https://ria.ru/20210917/afganistan-1750448030.html

На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану

На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану - РИА Новости, 17.09.2021

На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану

На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:13

2021-09-17T08:13

2021-09-17T10:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

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сирия

ливия

афганистан

генеральная ассамблея оон

антониу гутерреш

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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане, сообщил в интервью РИА Новости генсек международной организации Антониу Гутерреш.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября."Будет несколько параллельных мероприятий, но все будут виртуальными. Конечно, встреча по Афганистану запланирована, будут также встречи и по другим ситуациям", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в ходе недели какие-либо масштабные параллельные мероприятия по крупным конфликтам, в частности по ситуациям в Афганистане, Сирии и Ливии.Когда именно пройдет мероприятие по Афганистану, генсек ООН не уточнил. При этом Гутерреш отметил, что тот факт, что все названные мероприятия будут виртуальными, в определенной степени ограничивает их потенциал и интересность. "Ведь когда мы имеем дело с конкретной проблемой, диалог между людьми, находящимися рядом, может быть чрезвычайно важным", - добавил он.Как указал Гутерреш, он планирует встретиться со всеми главами государств и правительств, прибывающими в Нью-Йорк, а также с многими министрами иностранных дел.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210916/afganistan-1750344869.html

сирия

ливия

афганистан

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в мире, оон, сирия, ливия, афганистан, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш