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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750448030.html
На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану
На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану - РИА Новости, 17.09.2021
На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:13
2021-09-17T10:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
сирия
ливия
афганистан
генеральная ассамблея оон
антониу гутерреш
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане, сообщил в интервью РИА Новости генсек международной организации Антониу Гутерреш.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября."Будет несколько параллельных мероприятий, но все будут виртуальными. Конечно, встреча по Афганистану запланирована, будут также встречи и по другим ситуациям", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в ходе недели какие-либо масштабные параллельные мероприятия по крупным конфликтам, в частности по ситуациям в Афганистане, Сирии и Ливии.Когда именно пройдет мероприятие по Афганистану, генсек ООН не уточнил. При этом Гутерреш отметил, что тот факт, что все названные мероприятия будут виртуальными, в определенной степени ограничивает их потенциал и интересность. "Ведь когда мы имеем дело с конкретной проблемой, диалог между людьми, находящимися рядом, может быть чрезвычайно важным", - добавил он.Как указал Гутерреш, он планирует встретиться со всеми главами государств и правительств, прибывающими в Нью-Йорк, а также с многими министрами иностранных дел.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750344869.html
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в мире, оон, сирия, ливия, афганистан, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш
08:13 17.09.2021 (обновлено: 10:04 17.09.2021)
 
На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану

Генсек ООН Гутерреш: на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи обсудят Афганистан

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане, сообщил в интервью РИА Новости генсек международной организации Антониу Гутерреш.
Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября.
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"Будет несколько параллельных мероприятий, но все будут виртуальными. Конечно, встреча по Афганистану запланирована, будут также встречи и по другим ситуациям", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в ходе недели какие-либо масштабные параллельные мероприятия по крупным конфликтам, в частности по ситуациям в Афганистане, Сирии и Ливии.
Когда именно пройдет мероприятие по Афганистану, генсек ООН не уточнил. При этом Гутерреш отметил, что тот факт, что все названные мероприятия будут виртуальными, в определенной степени ограничивает их потенциал и интересность. "Ведь когда мы имеем дело с конкретной проблемой, диалог между людьми, находящимися рядом, может быть чрезвычайно важным", - добавил он.
Как указал Гутерреш, он планирует встретиться со всеми главами государств и правительств, прибывающими в Нью-Йорк, а также с многими министрами иностранных дел.
Читайте полный текст интервью >>
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНСирияЛивияАфганистанГенеральная Ассамблея ООНАнтониу Гутерреш
 
 
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