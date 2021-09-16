https://ria.ru/20210916/zaderzhanie-1750292047.html
Во время спецоперации в немецком городе Хаген задержали несколько человек
Во время спецоперации в немецком городе Хаген задержали несколько человек - РИА Новости, 16.09.2021
Во время спецоперации в немецком городе Хаген задержали несколько человек
Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:30
2021-09-16T11:30
2021-09-16T12:08
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БЕРЛИН, 16 сен – РИА Новости. Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в четверг телеканал WDR.Ранее о том, что один человек задержан в результате полицейской спецоперации возле синагоги в немецком городе Хаген, сообщил телеканал N24 со ссылкой на МВД Северного Рейна-Вестфалии. По данным издания Spiegel, речь идет о 16-летнем гражданине Сирии, который планировал теракт с применением взрывчатки. Его квартира была обыскана.В среду вечером вооруженные полицейские патрулировали территорию возле синагоги в городе Хаген (Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ в связи с информацией о возможной угрозе, сообщила ранее газета Westfalenpost. Улица, на которой расположено здание синагоги, была блокирована. Ранее пресс-служба полиции Дортмунда опубликовала сообщение в Twitter, согласно которому "есть актуальные сведения о возможной угрозе еврейскому заведению в Хагене". Правоохранительные органы обеспечивают "меры безопасности", находятся в контакте с еврейской общиной города.
https://ria.ru/20210519/sinagogi-1732998232.html
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в мире, германия, сирия, северный рейн-вестфалия
11:30 16.09.2021 (обновлено: 12:08 16.09.2021)
Во время спецоперации в немецком городе Хаген задержали несколько человек
В немецком городе Хаген полиция задержала несколько человек из-за угроз в адрес синагоги