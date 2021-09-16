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Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии - РИА Новости, 16.09.2021
Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время переговоров. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:37
2021-09-16T03:37
2021-09-16T03:51
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время переговоров.В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега и американский лидер в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности.На презентации инициативы Байден поблагодарил по видеосвязи Джонсона, назвав его по имени, после чего, сделав паузу, глава США повернулся к экрану с Моррисоном, показал на него пальцем и заявил, что хочет поблагодарить и австралийского премьера. Затем президент снова на мгновение замолчал, а потом назвал своего собеседника "парнем с противоположной стороны", "приятелем" и "господином премьер-министром".Глава Белого дома ранее неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон
03:37 16.09.2021 (обновлено: 03:51 16.09.2021)
Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
Байден на переговорах не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона