https://ria.ru/20210916/wildberries-1750410512.html

Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой

Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой - РИА Новости, 16.09.2021

Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой

Компания Wildberries вложит 22 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса на территории опережающего социально-экономического развития "Алексин"... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:00

2021-09-16T20:00

2021-09-16T20:00

тульская область

тульская область

узловский район

алексей дюмин

wildberries

татьяна бакальчук

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ТУЛА, 16 сен – РИА Новости. Компания Wildberries вложит 22 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса на территории опережающего социально-экономического развития "Алексин" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Соглашение о строительстве подписали в четверг губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук.Распределительный центр станет одним из крупнейших логистических хабов компании Wildberries, где товары будут сортировать, хранить и отправлять покупателям. Объем инвестиций по проекту составит более 22 миллиардов рублей, планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест. В комплексе будут работать не только алексинцы, но и жители ближайших районов. Строительство начнется уже в четвертом квартале 2021 года, а запуск первой очереди распределительного центра ожидается в 2022 году. Общая площадь центра составит 300 тысяч квадратных метров.По информации правительства, также в четверг в Узловском районе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство двух промышленных предприятий – "АВВ-энерго Электросети" и ЕВРАЗ Узловая в ОЭЗ "Узловая".Компания ЕВРАЗ планирует открыть уже второе производство ванадия в Тульской области. Производство принесет региону более 16 млрд рублей инвестиций и 500 новых рабочих мест. В производствах компаний будут использоваться наилучшие доступные технологии, что поможет снизить нагрузку на окружающую среду.

https://ria.ru/20210913/chernyshenko-1749886979.html

тульская область

узловский район

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тульская область, узловский район, алексей дюмин, wildberries, татьяна бакальчук