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Тульская область
https://ria.ru/20210916/wildberries-1750410512.html
Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой
Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой - РИА Новости, 16.09.2021
Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой
Компания Wildberries вложит 22 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса на территории опережающего социально-экономического развития "Алексин"... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:00
2021-09-16T20:00
тульская область
тульская область
узловский район
алексей дюмин
wildberries
татьяна бакальчук
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ТУЛА, 16 сен – РИА Новости. Компания Wildberries вложит 22 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса на территории опережающего социально-экономического развития "Алексин" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Соглашение о строительстве подписали в четверг губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук.Распределительный центр станет одним из крупнейших логистических хабов компании Wildberries, где товары будут сортировать, хранить и отправлять покупателям. Объем инвестиций по проекту составит более 22 миллиардов рублей, планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест. В комплексе будут работать не только алексинцы, но и жители ближайших районов. Строительство начнется уже в четвертом квартале 2021 года, а запуск первой очереди распределительного центра ожидается в 2022 году. Общая площадь центра составит 300 тысяч квадратных метров.По информации правительства, также в четверг в Узловском районе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство двух промышленных предприятий – "АВВ-энерго Электросети" и ЕВРАЗ Узловая в ОЭЗ "Узловая".Компания ЕВРАЗ планирует открыть уже второе производство ванадия в Тульской области. Производство принесет региону более 16 млрд рублей инвестиций и 500 новых рабочих мест. В производствах компаний будут использоваться наилучшие доступные технологии, что поможет снизить нагрузку на окружающую среду.
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тульская область, узловский район, алексей дюмин, wildberries, татьяна бакальчук
20:00 16.09.2021
 

Wildberries вложит 22 млрд рублей в логистический центр под Тулой

© WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries
© Wildberries
Читать ria.ru в
ТУЛА, 16 сен – РИА Новости. Компания Wildberries вложит 22 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса на территории опережающего социально-экономического развития "Алексин" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Соглашение о строительстве подписали в четверг губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук.
"Выбор в пользу Тульской области – верное решение для развития компании. Наш регион обладает развитой инфраструктурой, широкими возможностями для выхода на российский и мировой рынки. Мы предоставляем широкий набор преференций и инструментов поддержки. Правительство региона окажет инвестору всю необходимую поддержку", - цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.
Распределительный центр станет одним из крупнейших логистических хабов компании Wildberries, где товары будут сортировать, хранить и отправлять покупателям. Объем инвестиций по проекту составит более 22 миллиардов рублей, планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест. В комплексе будут работать не только алексинцы, но и жители ближайших районов. Строительство начнется уже в четвертом квартале 2021 года, а запуск первой очереди распределительного центра ожидается в 2022 году. Общая площадь центра составит 300 тысяч квадратных метров.
По информации правительства, также в четверг в Узловском районе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство двух промышленных предприятий – "АВВ-энерго Электросети" и ЕВРАЗ Узловая в ОЭЗ "Узловая".
"Компания "АВВ-энерго Электросети" на новом предприятии будет ежегодно производить более 100 высокотехнологичных распределительных устройств различного назначения. Объем инвестиций составит более 2,3 млрд рублей. На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства.
Компания ЕВРАЗ планирует открыть уже второе производство ванадия в Тульской области. Производство принесет региону более 16 млрд рублей инвестиций и 500 новых рабочих мест. В производствах компаний будут использоваться наилучшие доступные технологии, что поможет снизить нагрузку на окружающую среду.
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Тульская областьТульская областьУзловский районАлексей ДюминWildberriesТатьяна Бакальчук
 
 
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