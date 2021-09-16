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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750336171.html
Источник: находящийся под санкциями член ПАСЕ сможет въехать в Россию
Источник: находящийся под санкциями член ПАСЕ сможет въехать в Россию - РИА Новости, 16.09.2021
Источник: находящийся под санкциями член ПАСЕ сможет въехать в Россию
Находящийся под санкциями РФ член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр сможет въехать в Россию в составе оценочной миссии ПАСЕ... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:36
2021-09-16T14:36
выборы в государственную думу
в мире
парламентская ассамблея совета европы
европа
москва
совет европы
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Находящийся под санкциями РФ член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр сможет въехать в Россию в составе оценочной миссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости источник.Как подтвердил собеседник агентства, принято политическое решение предоставить Мэру возможность принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму в составе оценочной миссии ПАСЕ.Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по итогам выборов в Госдуму РФ представят доклад в бюро ассамблеи.Наблюдатели ПАСЕ будут находиться в Москве 17-19 сентября для оценки парламентских выборов. В миссию входят пять парламентариев из разных стран. Возглавит делегацию Пьер-Ален Фридез (Швейцария).Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова выражала готовность встретиться с наблюдателями ПАСЕ.Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В Россию приглашены зарубежные наблюдатели, с учетом COVID-19 были введены квоты на их присутствие на выборах в РФ. ПАСЕ решила прислать в Россию лишь миссию по оценке голосования в РФ.
https://ria.ru/20210916/vybory-1750263447.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/vybory-1750280545.html
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, европа, москва, совет европы, госдума рф, элла памфилова, россия
14:36 16.09.2021
 
Источник: находящийся под санкциями член ПАСЕ сможет въехать в Россию

Источник: находящийся под санкциями Жак Мэр может приехать для наблюдения на выборах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой предстоящих выборов в Госдуму в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Баннер с символикой предстоящих выборов в Госдуму в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Находящийся под санкциями РФ член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр сможет въехать в Россию в составе оценочной миссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости источник.
Как подтвердил собеседник агентства, принято политическое решение предоставить Мэру возможность принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму в составе оценочной миссии ПАСЕ.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 09:05Выборы в Государственную думу
Наблюдатели ПАСЕ представят доклад по итогам выборов в России
Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по итогам выборов в Госдуму РФ представят доклад в бюро ассамблеи.
Наблюдатели ПАСЕ будут находиться в Москве 17-19 сентября для оценки парламентских выборов. В миссию входят пять парламентариев из разных стран. Возглавит делегацию Пьер-Ален Фридез (Швейцария).
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова выражала готовность встретиться с наблюдателями ПАСЕ.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В Россию приглашены зарубежные наблюдатели, с учетом COVID-19 были введены квоты на их присутствие на выборах в РФ. ПАСЕ решила прислать в Россию лишь миссию по оценке голосования в РФ.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 10:49Сказано в эфире
Мнение: сделано все, чтобы явка на выборах была максимальной из возможных
 
Выборы в Государственную думуВ миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропаМоскваСовет ЕвропыГосдума РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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