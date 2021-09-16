https://ria.ru/20210916/vybory-1750278868.html

В хабаровском ЦОН запустят центр видеофиксации избирательных участков

В хабаровском ЦОН запустят центр видеофиксации избирательных участков - РИА Новости, 16.09.2021

В хабаровском ЦОН запустят центр видеофиксации избирательных участков

Впервые в России на выборах в хабаровском центре общественного наблюдения (ЦОН) будет транслироваться видео с более чем 450 участками, сообщает региональная... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:40

2021-09-16T10:40

2021-09-16T10:40

хабаровский край

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Впервые в России на выборах в хабаровском центре общественного наблюдения (ЦОН) будет транслироваться видео с более чем 450 участками, сообщает региональная общественная палата."На территории края - 774 УИК (стационарные участковые избирательные комиссии - ред.), везде организована фото- и видеофиксация. На экраны ЦОН будет выводиться видео с более чем 450 участками, к которым в общей сложности приписаны свыше 80% избирателей региона. Такой центр в России организован впервые. При этом тайна голосования соблюдается в обязательном порядке. Камеры установлены таким образом, что контроль за волеизъявлением гражданина полностью исключен", - пояснила журналистам председатель общественной палаты края Галина Кононенко.Она отметила, что под круглосуточным наблюдением будут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и помещения участков."Силами ПАО "Ростелеком" видеонаблюдение организовано на 451 УИК, на которой зарегистрировано около 730 тысяч избирателей, и в 23 территориальных комиссиях края. На остальных участках будет организована видеофиксация. В ЦОН будет расположено 25 рабочих мест для наблюдения за выборами", - рассказала замруководителя информационного центра комиссии Алла Ярмак.Всего в Хабаровском крае откроются 807 избирательных участков, 774 из них стационарные, два временных и остальные организованы на судах, приписанных к портам Советско-Гаванского, Охотского и Ванинского районов, они в день голосования будут в плавании.Досрочное голосование в Хабаровском крае завершается в четверг, 16 сентября. В регионе с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам №69 и №70, губернатора Хабаровского края, депутата Закдумы края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления. В регионе зарегистрировано более 967 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20210916/transport-1750264212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, хабаровский край, ванинский район, ростелеком, госдума рф, россия