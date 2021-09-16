В хабаровском ЦОН запустят центр видеофиксации избирательных участков
В хабаровском ЦОН будет транслироваться видео с более чем 450 избирательными участками
ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Впервые в России на выборах в хабаровском центре общественного наблюдения (ЦОН) будет транслироваться видео с более чем 450 участками, сообщает региональная общественная палата.
"На территории края - 774 УИК (стационарные участковые избирательные комиссии - ред.), везде организована фото- и видеофиксация. На экраны ЦОН будет выводиться видео с более чем 450 участками, к которым в общей сложности приписаны свыше 80% избирателей региона. Такой центр в России организован впервые. При этом тайна голосования соблюдается в обязательном порядке. Камеры установлены таким образом, что контроль за волеизъявлением гражданина полностью исключен", - пояснила журналистам председатель общественной палаты края Галина Кононенко.
Она отметила, что под круглосуточным наблюдением будут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и помещения участков.
"Силами ПАО "Ростелеком" видеонаблюдение организовано на 451 УИК, на которой зарегистрировано около 730 тысяч избирателей, и в 23 территориальных комиссиях края. На остальных участках будет организована видеофиксация. В ЦОН будет расположено 25 рабочих мест для наблюдения за выборами", - рассказала замруководителя информационного центра комиссии Алла Ярмак.
Всего в Хабаровском крае откроются 807 избирательных участков, 774 из них стационарные, два временных и остальные организованы на судах, приписанных к портам Советско-Гаванского, Охотского и Ванинского районов, они в день голосования будут в плавании.
Досрочное голосование в Хабаровском крае завершается в четверг, 16 сентября. В регионе с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам №69 и №70, губернатора Хабаровского края, депутата Закдумы края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления. В регионе зарегистрировано более 967 тысяч избирателей.
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