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Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ
Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ - РИА Новости, 17.09.2021
Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ
Власти Москвы рассказали, как опознать сайты мошенников, выдающих себя за коммунальные компании, москвичей призывают использовать только официальные сайты... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-16T15:59
2021-09-17T17:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
мосэнерго
моэк
жкх
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Москвы рассказали, как опознать сайты мошенников, выдающих себя за коммунальные компании, москвичей призывают использовать только официальные сайты предприятий и указанные там аккаунты в социальных сетях, сообщили в пресс-службе департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.В ведомстве отметили, что в интернете участились случаи регистрации мошеннических сайтов, которые выдают себя за компании жилищно-коммунального сектора, например, АО "МОСГАЗ", АО "Мосэнергосбыт", ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК".Также москвичей призывают быть внимательнее, не переходить по сомнительным ссылкам, не пользоваться сайтами мошенников и не оставлять там свои данные. При поиске сайта через браузер необходимо обращать внимание на правильное написание – иногда даже разница в одну букву может привести на сайт мошенников.В департаменте напомнили, что у всех компаний есть свои официальные сайты. Полный список всех сайтов и контактных телефонов предприятий можно найти на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, во вкладке Департамент жилищно-коммунального хозяйства в разделе "Учреждения".По телефону вас также могут проконсультировать и подсказать верный адрес сайта. Например, в АО "МОСГАЗ" можно обратиться по номеру 8 (495) 660-60-80, в АО "Мосэнергосбыт" - по телефону 8 (499) 550-95-50, в ПАО "МОЭК" - по номеру +7 (495) 539-59-59.
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москва, мосгаз, мосэнерго, моэк, жкх
15:59 16.09.2021 (обновлено: 17:59 17.09.2021)
 

Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ

© Логотип предоставлен ОАО «Мосэнергосбыт»Мосэнергосбыт
Мосэнергосбыт
© Логотип предоставлен ОАО «Мосэнергосбыт»
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Москвы рассказали, как опознать сайты мошенников, выдающих себя за коммунальные компании, москвичей призывают использовать только официальные сайты предприятий и указанные там аккаунты в социальных сетях, сообщили в пресс-службе департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
В ведомстве отметили, что в интернете участились случаи регистрации мошеннических сайтов, которые выдают себя за компании жилищно-коммунального сектора, например, АО "МОСГАЗ", АО "Мосэнергосбыт", ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК".
"Чтобы не стать жертвой мошеннических действий, настоятельно просим москвичей использовать только официальные сайты предприятий и указанные там аккаунты в социальных сетях. Любые другие адреса сайтов и ссылки не несут никакой информации о компаниях и преследуют цель ввести в заблуждение горожан", - отметили в пресс-службе.
Также москвичей призывают быть внимательнее, не переходить по сомнительным ссылкам, не пользоваться сайтами мошенников и не оставлять там свои данные. При поиске сайта через браузер необходимо обращать внимание на правильное написание – иногда даже разница в одну букву может привести на сайт мошенников.
"Также важно помнить, что на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы посторонних коммерческих сервисов, платных консультаций или навязчивых предложений любых других платных услуг. Если во время поиска официального сайта у вас возникли сомнения, позвоните на горячую линию правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77", - добавили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что у всех компаний есть свои официальные сайты. Полный список всех сайтов и контактных телефонов предприятий можно найти на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, во вкладке Департамент жилищно-коммунального хозяйства в разделе "Учреждения".
По телефону вас также могут проконсультировать и подсказать верный адрес сайта. Например, в АО "МОСГАЗ" можно обратиться по номеру 8 (495) 660-60-80, в АО "Мосэнергосбыт" - по телефону 8 (499) 550-95-50, в ПАО "МОЭК" - по номеру +7 (495) 539-59-59.
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