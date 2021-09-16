https://ria.ru/20210916/vlasti-1750587265.html

Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ

Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ - РИА Новости, 17.09.2021

Власти Москвы рассказали, как не попасть к мошенникам, выдающим себя за ЖКХ

Власти Москвы рассказали, как опознать сайты мошенников, выдающих себя за коммунальные компании, москвичей призывают использовать только официальные сайты... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-16T15:59

2021-09-16T15:59

2021-09-17T17:59

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Москвы рассказали, как опознать сайты мошенников, выдающих себя за коммунальные компании, москвичей призывают использовать только официальные сайты предприятий и указанные там аккаунты в социальных сетях, сообщили в пресс-службе департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.В ведомстве отметили, что в интернете участились случаи регистрации мошеннических сайтов, которые выдают себя за компании жилищно-коммунального сектора, например, АО "МОСГАЗ", АО "Мосэнергосбыт", ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК".Также москвичей призывают быть внимательнее, не переходить по сомнительным ссылкам, не пользоваться сайтами мошенников и не оставлять там свои данные. При поиске сайта через браузер необходимо обращать внимание на правильное написание – иногда даже разница в одну букву может привести на сайт мошенников.В департаменте напомнили, что у всех компаний есть свои официальные сайты. Полный список всех сайтов и контактных телефонов предприятий можно найти на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, во вкладке Департамент жилищно-коммунального хозяйства в разделе "Учреждения".По телефону вас также могут проконсультировать и подсказать верный адрес сайта. Например, в АО "МОСГАЗ" можно обратиться по номеру 8 (495) 660-60-80, в АО "Мосэнергосбыт" - по телефону 8 (499) 550-95-50, в ПАО "МОЭК" - по номеру +7 (495) 539-59-59.

https://realty.ria.ru/20210915/blagoustroystvo-1750208155.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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