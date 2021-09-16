https://ria.ru/20210916/vetnam-1750323523.html

Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин

Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин - РИА Новости, 16.09.2021

Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:32

2021-09-16T13:32

2021-09-16T13:56

распространение коронавируса

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вьетнам

коронавирус covid-19

владимир путин

евразийский экономический союз

нгуен суан фук

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V", сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком ... Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" во Вьетнаме", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, обсуждались перспективные темы сотрудничества стран в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом."Затронуты и вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия-АСЕАН", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html

https://ria.ru/20210916/koreya-1750264799.html

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в мире, вьетнам, коронавирус covid-19, владимир путин, евразийский экономический союз, нгуен суан фук, россия