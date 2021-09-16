https://ria.ru/20210916/vetnam-1750323523.html
Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин
Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин - РИА Новости, 16.09.2021
Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:32
2021-09-16T13:32
2021-09-16T13:56
распространение коронавируса
в мире
вьетнам
коронавирус covid-19
владимир путин
евразийский экономический союз
нгуен суан фук
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V", сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком ... Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" во Вьетнаме", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, обсуждались перспективные темы сотрудничества стран в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом."Затронуты и вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия-АСЕАН", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html
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в мире, вьетнам, коронавирус covid-19, владимир путин, евразийский экономический союз, нгуен суан фук, россия
13:32 16.09.2021 (обновлено: 13:56 16.09.2021)
Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин
Глава Вьетнама в разговоре с Путиным высказал интерес в росте поставок вакцин из России