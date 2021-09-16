https://ria.ru/20210916/vandalizm-1750369933.html
Посольство в Латвии потребовало расследовать вандализм против памятника ВОВ
Посольство в Латвии потребовало расследовать вандализм против памятника ВОВ - РИА Новости, 16.09.2021
Посольство в Латвии потребовало расследовать вандализм против памятника ВОВ
Посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении советского воинского памятника, заявила в четверг... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:54
2021-09-16T16:54
2021-09-16T17:09
в мире
вандализм
рига
мид латвии
памятники
россия
мария захарова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении советского воинского памятника, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, инцидент произошел на днях с мемориальным камнем, установленным в Риге, неизвестные демонтировали таблички на русском и латышском языках, которые напоминали о том, что с того места советские войска 12 октября 1944 года начали освобождение столицы Латвийской ССР."В связи с произошедшим российское посольство в Риге незамедлительно направило в МИД Латвийской Республики ноту с требованием предпринять необходимые меры для расследования данного акта вандализма, устранение его последствий и привлечения к ответственности виновных в соответствии с имеющимися у латвийской стороны международно-правовыми обязательствами", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, вандализм, рига, мид латвии, памятники, россия, мария захарова
16:54 16.09.2021 (обновлено: 17:09 16.09.2021)
Посольство в Латвии потребовало расследовать вандализм против памятника ВОВ
Захарова: посольство в Латвии потребовало расследовать акт вандализма против памятника ВОВ