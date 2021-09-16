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Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи
Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи - РИА Новости, 16.09.2021
Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи
Повредивший несколько каменных ваз на недавно отреставрированной малой Митридатской лестнице задержан в Керчи, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:46
2021-09-16T14:46
происшествия
республика крым
керчь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Повредивший несколько каменных ваз на недавно отреставрированной малой Митридатской лестнице задержан в Керчи, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Элементы исторической лестницы были повреждены в ночь на 15 сентября после празднования Дня города, неизвестные столкнули с перил и разбили несколько каменных вазонов."Участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице", - сообщили в пресс-службе.Вандалов было трое, все были пьяны, рассказал задержанный. Полиция опрашивает его друзей, устанавливается сумма ущерба. Проводится проверка, процессуальное решение будет принято после ее окончания, сообщили в ведомстве.Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название - Пантикапеи) была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к дворцу царя Боспорского царства Митридата, расположенного на горе, получившей его имя. Сейчас на горе установлен обелиск и горит Вечный огонь. Малая Митридатская лестница расположена на северо-восточном склоне горы, она была построена в 1866 году. Лестницы с советских времен не ремонтировали, часть Большой лестницы обрушилась в июне 2015 года. Реконструкция и благоустройство лестниц были выполнены к маю 2020 года компанией "Баварский дом" на сумму более 650 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210831/pamyatnik-1748042783.html
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происшествия, республика крым, керчь, россия
14:46 16.09.2021
 
Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи

В Керчи полиция задержала вандала, несколько каменных ваз на Митридатской лестнице

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Повредивший несколько каменных ваз на недавно отреставрированной малой Митридатской лестнице задержан в Керчи, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Элементы исторической лестницы были повреждены в ночь на 15 сентября после празднования Дня города, неизвестные столкнули с перил и разбили несколько каменных вазонов.
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"Участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице", - сообщили в пресс-службе.
Вандалов было трое, все были пьяны, рассказал задержанный. Полиция опрашивает его друзей, устанавливается сумма ущерба. Проводится проверка, процессуальное решение будет принято после ее окончания, сообщили в ведомстве.
Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название - Пантикапеи) была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к дворцу царя Боспорского царства Митридата, расположенного на горе, получившей его имя. Сейчас на горе установлен обелиск и горит Вечный огонь. Малая Митридатская лестница расположена на северо-восточном склоне горы, она была построена в 1866 году. Лестницы с советских времен не ремонтировали, часть Большой лестницы обрушилась в июне 2015 года. Реконструкция и благоустройство лестниц были выполнены к маю 2020 года компанией "Баварский дом" на сумму более 650 миллионов рублей.
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