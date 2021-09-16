https://ria.ru/20210916/vandal-1750337821.html

Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи

Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи - РИА Новости, 16.09.2021

Полиция задержала вандала, повредившего Митридатскую лестницу в Керчи

Повредивший несколько каменных ваз на недавно отреставрированной малой Митридатской лестнице задержан в Керчи, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:46

2021-09-16T14:46

2021-09-16T14:46

происшествия

республика крым

керчь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729443135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a2eb2388c8e942ae81f0252428fc5f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Повредивший несколько каменных ваз на недавно отреставрированной малой Митридатской лестнице задержан в Керчи, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Элементы исторической лестницы были повреждены в ночь на 15 сентября после празднования Дня города, неизвестные столкнули с перил и разбили несколько каменных вазонов."Участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице", - сообщили в пресс-службе.Вандалов было трое, все были пьяны, рассказал задержанный. Полиция опрашивает его друзей, устанавливается сумма ущерба. Проводится проверка, процессуальное решение будет принято после ее окончания, сообщили в ведомстве.Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название - Пантикапеи) была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к дворцу царя Боспорского царства Митридата, расположенного на горе, получившей его имя. Сейчас на горе установлен обелиск и горит Вечный огонь. Малая Митридатская лестница расположена на северо-восточном склоне горы, она была построена в 1866 году. Лестницы с советских времен не ремонтировали, часть Большой лестницы обрушилась в июне 2015 года. Реконструкция и благоустройство лестниц были выполнены к маю 2020 года компанией "Баварский дом" на сумму более 650 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210831/pamyatnik-1748042783.html

https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html

республика крым

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, керчь, россия