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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/vaktsina-1750297776.html
В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса
В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса
В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин от коронавируса после заболевания людей в окружении президента РФ Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:52
2021-09-16T12:04
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
одкб
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин от коронавируса после заболевания людей в окружении президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, одкб, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:52 16.09.2021 (обновлено: 12:04 16.09.2021)
 
В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса

В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин против коронавируса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин от коронавируса после заболевания людей в окружении президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не ставит (под вопрос об эффективности вакцины). Даже те, кто вакцинирован, может стать инфицированным. Вместе с тем, мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть. Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не ставит ли под сомнение эффективность вакцин ситуация с заболеванием COVID-19 людей из окружения президента.
Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковОДКБЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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