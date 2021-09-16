11:52 16.09.2021 (обновлено: 12:04 16.09.2021)
В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса
В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин против коронавируса
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин от коронавируса после заболевания людей в окружении президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не ставит (под вопрос об эффективности вакцины). Даже те, кто вакцинирован, может стать инфицированным. Вместе с тем, мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть. Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не ставит ли под сомнение эффективность вакцин ситуация с заболеванием COVID-19 людей из окружения президента.
Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.