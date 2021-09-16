В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса

"Нет, не ставит (под вопрос об эффективности вакцины). Даже те, кто вакцинирован, может стать инфицированным. Вместе с тем, мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть. Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не ставит ли под сомнение эффективность вакцин ситуация с заболеванием COVID-19 людей из окружения президента.