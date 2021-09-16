https://ria.ru/20210916/ussuriysk-1750255199.html

В Уссурийске сдали дома с арендными квартирами для врачей и педагогов

В Уссурийске сдали дома с арендными квартирами для врачей и педагогов - РИА Новости, 16.09.2021

В Уссурийске сдали дома с арендными квартирами для врачей и педагогов

Два дома с арендными квартирами для работников бюджетной сферы сдали в Уссурийске Приморского края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T05:30

2021-09-16T05:30

2021-09-16T05:30

общество

уссурийск

пермский край

владивосток

лучегорск

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Два дома с арендными квартирами для работников бюджетной сферы сдали в Уссурийске Приморского края, сообщает правительство региона.По словам Кожемяко, власти намерены увеличивать объемы строительства арендного жилья."Потребность в нем есть и в Дальнереченске, и в Лучегорске. Отмечу, квартиры уже сдаются с ремонтом, коммунальные платежи меньше. Через полгода квартиру можно оформить по "Дальневосточный ипотеке", – сказал глава Приморья, чьи слова приводятся в сообщении.Вторую очередь – еще 114 квартир в микрорайоне Радужный – сдадут в конце года.Арендное жилье строится в крупных городах Приморья: Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Квартиры предоставляются работникам бюджетной сферы по ставке ниже рыночной на 50% с правом последующего выкупа по себестоимости. В 2022 году планируется сдать 1,6 тысячи арендных квартир.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.

https://ria.ru/20210915/sputnik-1750099780.html

https://ria.ru/20210914/primore-1749938034.html

уссурийск

пермский край

владивосток

лучегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, уссурийск, пермский край, владивосток, лучегорск