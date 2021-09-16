https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750291075.html

Власти Орловской области помогут семье убитой девочки

Власти Орловской области помогут семье убитой девочки - РИА Новости, 16.09.2021

Власти Орловской области помогут семье убитой девочки

Власти окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье убитой девятилетней девочки, поиски которой велись в Орловской области с середины июня, сообщил РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:27

2021-09-16T11:27

2021-09-16T11:27

происшествия

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750227842_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_751aa24ef269eb12718a2d7802303c43.jpg

БРЯНСК, 16 сен – РИА Новости. Власти окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье убитой девятилетней девочки, поиски которой велись в Орловской области с середины июня, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.Масштабные поиски девятилетней девочки, пропавшей в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, велись в регионе с 18 июня. По данным следствия, тело ребенка было найдено в подвале многоквартирного дома, в котором она проживала с родителями. Специалисты нашли тело ребенка в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". В среду следствие сообщило и информацию о подозреваемом в этом преступлении, им оказался 61-летний сосед убитой девочки."Губернатор вчера дал поручение, все, что необходимо семье, полностью всю помощь оказать. Все, что необходимо, все будет оказано", - сказал Лежнев. Он также уточнил, что дата похорон еще не известна, поскольку идут следственные действия и необходимо провести ряд экспертиз.МВД России ранее сообщило, что к преступлению может быть причастен мужчина, задержанный ранее по подозрению в совершении "насильственных действий сексуального характера", в данный момент он находится под стражей.

https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750270196.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой 2021-09-16T11:27 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область