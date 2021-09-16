https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750291075.html
Власти Орловской области помогут семье убитой девочки
Власти Орловской области помогут семье убитой девочки - РИА Новости, 16.09.2021
Власти Орловской области помогут семье убитой девочки
Власти окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье убитой девятилетней девочки, поиски которой велись в Орловской области с середины июня, сообщил РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:27
2021-09-16T11:27
2021-09-16T11:27
происшествия
орловская область
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БРЯНСК, 16 сен – РИА Новости. Власти окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье убитой девятилетней девочки, поиски которой велись в Орловской области с середины июня, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.Масштабные поиски девятилетней девочки, пропавшей в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, велись в регионе с 18 июня. По данным следствия, тело ребенка было найдено в подвале многоквартирного дома, в котором она проживала с родителями. Специалисты нашли тело ребенка в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". В среду следствие сообщило и информацию о подозреваемом в этом преступлении, им оказался 61-летний сосед убитой девочки."Губернатор вчера дал поручение, все, что необходимо семье, полностью всю помощь оказать. Все, что необходимо, все будет оказано", - сказал Лежнев. Он также уточнил, что дата похорон еще не известна, поскольку идут следственные действия и необходимо провести ряд экспертиз.МВД России ранее сообщило, что к преступлению может быть причастен мужчина, задержанный ранее по подозрению в совершении "насильственных действий сексуального характера", в данный момент он находится под стражей.
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Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки
В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой
2021-09-16T11:27
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происшествия, орловская область
Власти Орловской области помогут семье убитой девочки
Власти Орловской области окажут помощь семье убитой девятилетней девочки
БРЯНСК, 16 сен – РИА Новости.
Власти окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье убитой девятилетней девочки, поиски которой велись в Орловской области
с середины июня, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.
Масштабные поиски девятилетней девочки, пропавшей в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, велись в регионе с 18 июня. По данным следствия, тело ребенка было найдено в подвале многоквартирного дома, в котором она проживала с родителями. Специалисты нашли тело ребенка в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". В среду следствие сообщило и информацию о подозреваемом в этом преступлении, им оказался 61-летний сосед убитой девочки.
"Губернатор вчера дал поручение, все, что необходимо семье, полностью всю помощь оказать. Все, что необходимо, все будет оказано", - сказал Лежнев. Он также уточнил, что дата похорон еще не известна, поскольку идут следственные действия и необходимо провести ряд экспертиз.
МВД России ранее сообщило, что к преступлению может быть причастен мужчина, задержанный ранее по подозрению в совершении "насильственных действий сексуального характера", в данный момент он находится под стражей.