https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750250659.html

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области - РИА Новости, 16.09.2021

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области

Министерство внутренних дел опубликовало на своем официальном сайте фотографию подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T01:11

2021-09-16T01:11

2021-09-16T02:21

происшествия

орловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало на своем официальном сайте фотографию подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области.На обнародованном снимке запечатлен мужчина в очках, который стоит возле подъезда многоквартирного дома.В МВД рассказали, что к преступлению может быть причастен 61-летний сосед погибшей, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.Девочка ушла из дома в селе Казарь 18 июня и пропала. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции. Специалисты нашли тело ребенка в подвале дома, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Подозреваемый в убийстве девочки задержан, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

https://ria.ru/20210915/video-1750234250.html

https://ria.ru/20210915/devochka-1750245386.html

орловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия