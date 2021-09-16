https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750250659.html
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области - РИА Новости, 16.09.2021
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области
Министерство внутренних дел опубликовало на своем официальном сайте фотографию подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:11
2021-09-16T01:11
2021-09-16T02:21
происшествия
орловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало на своем официальном сайте фотографию подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области.На обнародованном снимке запечатлен мужчина в очках, который стоит возле подъезда многоквартирного дома.В МВД рассказали, что к преступлению может быть причастен 61-летний сосед погибшей, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.Девочка ушла из дома в селе Казарь 18 июня и пропала. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции. Специалисты нашли тело ребенка в подвале дома, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Подозреваемый в убийстве девочки задержан, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
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РИА Новости
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происшествия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
01:11 16.09.2021 (обновлено: 02:21 16.09.2021)
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области
МВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве девочки, пропавшей в июне под Орлом