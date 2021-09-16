https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750298140.html

Турция изменила правила въезда для российских туристов

Турция изменила правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 16.09.2021

Турция изменила правила въезда для российских туристов

Россияне могут попасть в Турцию только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:55

2021-09-16T11:55

2021-09-16T14:04

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россияне могут попасть в Турцию только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщили РИА Новости представители туротрасли."Наш офис в Турции сегодня ночью подтвердил, что в стране признана только двухкомпонентная вакцина, при этом признан только "Спутник V". Раньше они признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета", — пояснили в "Интуристе", отметив что новые изменения прописаны на сайте Минздрава и российского посольства.Привитым другими препаратами необходимо предоставить результаты ПЦР либо теста на антиген.Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в "Госуслуги"), а также с QR-кодом.Как уточнили в туроператоре Anex Tour, последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия.В свою очередь, авиакомпании, исходя из предписания турецкого регулятора, пускают на борт только привитых двумя компонентами, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Для российской аналогичной вакцины "Спутник Лайт" исключения не сделали.

https://ria.ru/20210915/turtsiya-1750238722.html

https://ria.ru/20210916/antalya-1750284471.html

турция

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в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"