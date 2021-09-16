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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750298140.html
Турция изменила правила въезда для российских туристов
Турция изменила правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 16.09.2021
Турция изменила правила въезда для российских туристов
Россияне могут попасть в Турцию только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:55
2021-09-16T14:04
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вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россияне могут попасть в Турцию только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщили РИА Новости представители туротрасли."Наш офис в Турции сегодня ночью подтвердил, что в стране признана только двухкомпонентная вакцина, при этом признан только "Спутник V". Раньше они признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета", — пояснили в "Интуристе", отметив что новые изменения прописаны на сайте Минздрава и российского посольства.Привитым другими препаратами необходимо предоставить результаты ПЦР либо теста на антиген.Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в "Госуслуги"), а также с QR-кодом.Как уточнили в туроператоре Anex Tour, последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия.В свою очередь, авиакомпании, исходя из предписания турецкого регулятора, пускают на борт только привитых двумя компонентами, за исключением однокомпонентной Jonson &amp; Jonson. Для российской аналогичной вакцины "Спутник Лайт" исключения не сделали.
https://ria.ru/20210915/turtsiya-1750238722.html
https://ria.ru/20210916/antalya-1750284471.html
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в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
11:55 16.09.2021 (обновлено: 14:04 16.09.2021)
 
Турция изменила правила въезда для российских туристов

Турция не пустит без ПЦР-теста россиян, привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россияне могут попасть в Турцию только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщили РИА Новости представители туротрасли.
"Наш офис в Турции сегодня ночью подтвердил, что в стране признана только двухкомпонентная вакцина, при этом признан только "Спутник V". Раньше они признавали все вакцины, зарегистрированные в стране вылета", — пояснили в "Интуристе", отметив что новые изменения прописаны на сайте Минздрава и российского посольства.
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Привитым другими препаратами необходимо предоставить результаты ПЦР либо теста на антиген.
Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в "Госуслуги"), а также с QR-кодом.
Как уточнили в туроператоре Anex Tour, последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия.
В свою очередь, авиакомпании, исходя из предписания турецкого регулятора, пускают на борт только привитых двумя компонентами, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Для российской аналогичной вакцины "Спутник Лайт" исключения не сделали.
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