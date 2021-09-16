https://ria.ru/20210916/tur-1750372114.html

Первый тур выходного дня на поезде по Липецкой области состоится в субботу

Первый тур выходного дня на поезде по Липецкой области состоится в субботу - РИА Новости, 16.09.2021

Первый тур выходного дня на поезде по Липецкой области состоится в субботу

Первый тур выходного дня на поезде из Москвы по достопримечательностям Липецкой области состоится в предстоящую субботу, билеты на него раскупили ещё за месяц... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:00

2021-09-16T17:00

2021-09-16T17:00

липецкая область

липецк

ржд

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Первый тур выходного дня на поезде из Москвы по достопримечательностям Липецкой области состоится в предстоящую субботу, билеты на него раскупили ещё за месяц до старта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Путешествие пройдет по маршруту Москва - Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва и будет посвящено дню рождения Льва Толстого. Участниками тура станут 70 человек, все места были забронированы еще за месяц до отправления поезда.Он отметил, что организация такой железнодорожной туристической поездки потребовала тщательной подготовки совместно с ОАО "РЖД" и туркомпаниями. Программа не предполагает бронирование гостиниц. Экскурсии организуются в городах, где поезд делает остановки, а ночь туристы проводят в дороге.Первой точкой осмотра станет купеческий Елец, куда поезд прибудет ранним утром. В 7 часов утра для туристов уже будут открыты музеи, выставки, кафе и магазины. В городе Лебедянь, которая станет вторым пунктом однодневного путешествия, будет организована обзорная экскурсия с посещением храмов, набережной Дона. Яркой точкой маршрута станет станция "Лев Толстой", которую называют станцией "остановившихся часов". Участники тура побывают в доме-музее, куда в ноябре 1910 года доставили больного писателя и где он провел свои последние дни. Участники поездки увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого.В Липецке участников тура ждет обзорная экскурсия с дегустацией, посвященная открытию Петром Великим липецких минеральных вод. Утром 19 сентября поезд возвратится в Москву.Планируется, что вторая поездка по новому маршруту состоится в конце октября. Учитывая большой туристический потенциал Липецкой области, организаторы тура приступили к разработке других маршрутов. В частности, один из них может быть посвящен военно-историческому фестивалю "Русборг", который имеет статус международного и ежегодно собирает тысячи туристов.

https://ria.ru/20210825/tur-1747172308.html

липецк

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липецк, ржд, игорь артамонов