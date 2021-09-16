Первый тур выходного дня на поезде по Липецкой области состоится в субботу
ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Первый тур выходного дня на поезде из Москвы по достопримечательностям Липецкой области состоится в предстоящую субботу, билеты на него раскупили ещё за месяц до старта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Путешествие пройдет по маршруту Москва - Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва и будет посвящено дню рождения Льва Толстого. Участниками тура станут 70 человек, все места были забронированы еще за месяц до отправления поезда.
"Железнодорожный туризм – интересное направление, которое сейчас развивается и становится востребованным. Липецкая область богата природными и историческими достопримечательностями. Уверен, туристов заинтересует наш прекрасный регион", – сказал Артамонов.
Он отметил, что организация такой железнодорожной туристической поездки потребовала тщательной подготовки совместно с ОАО "РЖД" и туркомпаниями. Программа не предполагает бронирование гостиниц. Экскурсии организуются в городах, где поезд делает остановки, а ночь туристы проводят в дороге.
Первой точкой осмотра станет купеческий Елец, куда поезд прибудет ранним утром. В 7 часов утра для туристов уже будут открыты музеи, выставки, кафе и магазины. В городе Лебедянь, которая станет вторым пунктом однодневного путешествия, будет организована обзорная экскурсия с посещением храмов, набережной Дона. Яркой точкой маршрута станет станция "Лев Толстой", которую называют станцией "остановившихся часов". Участники тура побывают в доме-музее, куда в ноябре 1910 года доставили больного писателя и где он провел свои последние дни. Участники поездки увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого.
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В Липецке участников тура ждет обзорная экскурсия с дегустацией, посвященная открытию Петром Великим липецких минеральных вод. Утром 19 сентября поезд возвратится в Москву.
Планируется, что вторая поездка по новому маршруту состоится в конце октября. Учитывая большой туристический потенциал Липецкой области, организаторы тура приступили к разработке других маршрутов. В частности, один из них может быть посвящен военно-историческому фестивалю "Русборг", который имеет статус международного и ежегодно собирает тысячи туристов.