09:51 16.09.2021 (обновлено: 10:04 16.09.2021)
Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями
Источник: представители ЦИК встретятся с иностранными наблюдателями с 16 по 21 сентября
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Встречи представителей ЦИК РФ с иностранными наблюдателями на площадке Центризбиркома пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК.
"Встречи с иностранными наблюдателями на площадке ЦИК будут проходить с 16 по 21 сентября. 20 сентября ряд миссий планирует представить свои отчеты в Информационном центре ЦИК", - сказал РИА Новости источник в ЦИК.
Он добавил, что встреча с делегацией ПАСЕ назначена на вторую половину дня 17 сентября.
Международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".