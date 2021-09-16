https://ria.ru/20210916/tsik-1750270725.html

Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями

Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями - РИА Новости, 16.09.2021

Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями

Встречи представителей ЦИК РФ с иностранными наблюдателями на площадке Центризбиркома пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:51

2021-09-16T09:51

2021-09-16T10:04

выборы в государственную думу

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выборы в государственную думу

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Встречи представителей ЦИК РФ с иностранными наблюдателями на площадке Центризбиркома пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК.Он добавил, что встреча с делегацией ПАСЕ назначена на вторую половину дня 17 сентября.Международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210915/tsik-1750174103.html

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политика, цик рф, выборы в государственную думу, госдума рф, элла памфилова