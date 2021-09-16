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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/tsik-1750270725.html
Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями
Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями - РИА Новости, 16.09.2021
Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями
Встречи представителей ЦИК РФ с иностранными наблюдателями на площадке Центризбиркома пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:51
2021-09-16T10:04
выборы в государственную думу
политика
цик рф
выборы в государственную думу
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Встречи представителей ЦИК РФ с иностранными наблюдателями на площадке Центризбиркома пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК.Он добавил, что встреча с делегацией ПАСЕ назначена на вторую половину дня 17 сентября.Международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, госдума рф, элла памфилова
09:51 16.09.2021 (обновлено: 10:04 16.09.2021)
 
Источник назвал даты встреч представителей ЦИК с иностранными наблюдателями

Источник: представители ЦИК встретятся с иностранными наблюдателями с 16 по 21 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Встречи представителей ЦИК РФ с иностранными наблюдателями на площадке Центризбиркома пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК.
"Встречи с иностранными наблюдателями на площадке ЦИК будут проходить с 16 по 21 сентября. 20 сентября ряд миссий планирует представить свои отчеты в Информационном центре ЦИК", - сказал РИА Новости источник в ЦИК.
Он добавил, что встреча с делегацией ПАСЕ назначена на вторую половину дня 17 сентября.
Международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаЦИК РФВыборы в Государственную думуГосдума РФЭлла Памфилова
 
 
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