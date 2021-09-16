Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ
Politico: участники штурма Капитолия использовали TikTok для подготовки акции
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Участники штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января использовали социальную сеть TikTok для подготовки и координации во время штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января, сообщает издание Politico со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности США.
Как говорится в анализе министерства, с помощью приложения социальной сети радикалы приглашали людей к участию в беспорядках, публиковали "тактические указания", призывали приносить оружие, а также публиковали видео, пропагандирующие насилие.
Власти США после оценки роли приложения в ряде событий, в том числе в январских беспорядках в Вашингтоне, предполагают, что TikTok может быть соцсетью, где активно действуют экстремисты, и призывают правоохранителей уделять платформе особое внимание.
Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
27 июля, 19:54В США полицейский раскрыл подробности штурма Капитолия