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Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ
Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2021
Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ
Участники штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января использовали социальную сеть TikTok для подготовки и координации во время штурма Капитолия в Вашингтоне... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:11
2021-09-16T16:11
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
министерство внутренней безопасности сша
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Участники штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января использовали социальную сеть TikTok для подготовки и координации во время штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января, сообщает издание Politico со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности США.Как говорится в анализе министерства, с помощью приложения социальной сети радикалы приглашали людей к участию в беспорядках, публиковали "тактические указания", призывали приносить оружие, а также публиковали видео, пропагандирующие насилие.Власти США после оценки роли приложения в ряде событий, в том числе в январских беспорядках в Вашингтоне, предполагают, что TikTok может быть соцсетью, где активно действуют экстремисты, и призывают правоохранителей уделять платформе особое внимание.Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
https://ria.ru/20210806/tramp-1744738685.html
https://ria.ru/20210727/kapitoliy-1743168475.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, министерство внутренней безопасности сша, дональд трамп, капитолий
16:11 16.09.2021
 
Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ

Politico: участники штурма Капитолия использовали TikTok для подготовки акции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Последствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Участники штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января использовали социальную сеть TikTok для подготовки и координации во время штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января, сообщает издание Politico со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности США.
Как говорится в анализе министерства, с помощью приложения социальной сети радикалы приглашали людей к участию в беспорядках, публиковали "тактические указания", призывали приносить оружие, а также публиковали видео, пропагандирующие насилие.
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Бывший функционер штаба Трампа пообещал новые протесты у Капитолия
Власти США после оценки роли приложения в ряде событий, в том числе в январских беспорядках в Вашингтоне, предполагают, что TikTok может быть соцсетью, где активно действуют экстремисты, и призывают правоохранителей уделять платформе особое внимание.
Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
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