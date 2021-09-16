https://ria.ru/20210916/tiktok-1750358720.html

Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ

Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2021

Участники штурма Капитолия использовали TikTok, сообщили СМИ

Участники штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января использовали социальную сеть TikTok для подготовки и координации во время штурма Капитолия в Вашингтоне... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:11

2021-09-16T16:11

2021-09-16T16:11

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

министерство внутренней безопасности сша

дональд трамп

капитолий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592315512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49d4848f78ed88642d07235a36d8e47a.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Участники штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января использовали социальную сеть TikTok для подготовки и координации во время штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января, сообщает издание Politico со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности США.Как говорится в анализе министерства, с помощью приложения социальной сети радикалы приглашали людей к участию в беспорядках, публиковали "тактические указания", призывали приносить оружие, а также публиковали видео, пропагандирующие насилие.Власти США после оценки роли приложения в ряде событий, в том числе в январских беспорядках в Вашингтоне, предполагают, что TikTok может быть соцсетью, где активно действуют экстремисты, и призывают правоохранителей уделять платформе особое внимание.Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.

https://ria.ru/20210806/tramp-1744738685.html

https://ria.ru/20210727/kapitoliy-1743168475.html

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, министерство внутренней безопасности сша, дональд трамп, капитолий