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Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.09.2021
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму
Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:08
2021-09-16T11:08
2021-09-16T11:08
происшествия
челябинская область
магнитогорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.По данным следствия, в апреле подозреваемый разместил в интернете высказывания, призывающие к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. В ходе обыска у подозреваемого изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов. Задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУМВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, устанавливаются его подельники.
https://ria.ru/20210819/ingushetiya-1746395930.html
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму, у него дома нашли арсенал