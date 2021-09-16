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Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.09.2021
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму
Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:08
2021-09-16T11:08
происшествия
челябинская область
магнитогорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.По данным следствия, в апреле подозреваемый разместил в интернете высказывания, призывающие к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. В ходе обыска у подозреваемого изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов. Задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУМВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, устанавливаются его подельники.
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челябинская область
магнитогорск
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:08 16.09.2021
 
Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму

Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму, у него дома нашли арсенал

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : СК РФ
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, в апреле подозреваемый разместил в интернете высказывания, призывающие к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. В ходе обыска у подозреваемого изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов. Задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУМВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, устанавливаются его подельники.
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ПроисшествияЧелябинская областьМагнитогорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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