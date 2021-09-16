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Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму

Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.09.2021

Жителя Магнитогорска задержали за призывы к терроризму

Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:08

2021-09-16T11:08

2021-09-16T11:08

происшествия

челябинская область

магнитогорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Магнитогорска, который в интернете призывал к насильственной смене власти, у него изъяли пневматические пистолеты и гранату, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.По данным следствия, в апреле подозреваемый разместил в интернете высказывания, призывающие к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. В ходе обыска у подозреваемого изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов. Задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУМВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, устанавливаются его подельники.

https://ria.ru/20210819/ingushetiya-1746395930.html

челябинская область

магнитогорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, магнитогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия