https://ria.ru/20210916/tekhnologii-1750346625.html
Латинская Америка заинтересована в высоких технологиях из России
Латинская Америка заинтересована в высоких технологиях из России - РИА Новости, 16.09.2021
Латинская Америка заинтересована в высоких технологиях из России
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна планируют наладить долговременное сотрудничество с Россией в области высоких технологий и цифровизации. В рамках... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:25
2021-09-16T15:25
2021-09-16T15:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
латинская америка
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна планируют наладить долговременное сотрудничество с Россией в области высоких технологий и цифровизации. В рамках международного телемоста "Москва – Латинская Америка 2021", организованного Центром поддержки и развития экспорта "Моспром", российские предприниматели обсудили с коллегами и представителями власти из стран Латинской Америки перспективы и направления сотрудничества.Водород, электробусы и роботизацияВ ходе круглого стола "Инфокоммуникационные технологии, цифровизация – новые направления развития мировой экономики" российские компании предложили странам региона свои разработки и узнали, в чем именно заинтересованы потребители и бизнесмены по другую сторону земного шара."Россия может предложить Латинской Америке, в первую очередь, технологии производства водорода. У нас он уже производится, и мы можем поделиться этими технологиями с другими странами", - отметил бывший торговый представитель РФ в Мексике Михаил Школяр.Еще одним важным направлением, по его словам, является экспорт электробусов, которые в России производит шесть компаний."Мы должны пользоваться возможностями, которые открывает цифровизация, основными компонентами которой являются цифровое правительство, электронная торговля, интернет-банкинг и платформы по продвижению", - отметил Школяр.Программы, которые используются в России, можно предложить, например, Мексике, где, по сравнению с Россией, пока что используется устаревшее программное обеспечение. Очень нуждается в российском хайтеке Чили.Кеведо отметил, что сотрудничество в сфере высоких технологий между Россий и Чили развивается с 2017 года. В частности, организован обмен студентами между вузами Санкт-Петербурга и Сантьяго-де-Чили."Россия – настоящий гигант, который может предложить нашей стране огромное количество высоких технологий. Россия может решать самые сложные мировые проблемы. Например, это биометрические системы, которые применяются на стадионах для обеспечения безопасности. Это будет полезно для ликвидации преступности среди болельщиков", - отметил Кеведо.Высокие технологии и цифровой суверенитетЗаместитель начальника отдела по работе с международными и стратегическими проектами ООО "Код безопасности" Эмиль Азизов обратил внимание на проблему цифрового суверенитета.По словам предпринимателя, использование российских разработок позволит избежать цифровой зависимости от внешних влияний как для государства, так и для крупных корпораций.Исполнительный директор агентства Pro Dominicana из Доминиканской Республики Бивиана Ривейро уверена, что торговля с Россией для ее страны позволит открыть новые горизонты сотрудничества."Мы открыты для сотрудничества с Россией. Хотим, чтобы использовались цифровые технологии для повышения производительности, эффективности, динамики", - заявила она.Получение энергии из возобновляемых источников, развитие робототехники в офшорных зонах, подготовка технических специалистов – таковы, по мнению Ривейро, основные направления возможного сотрудничества в сфере высоких технологий."Мы хотели бы развивать не только большие столичные города, в которых внедряется программа "Умный город", но и небольшие населенные пункты. Именно это и является целью сотрудничества с Россией", - заявил вице-президент боливийской Палаты по инфокоммуникационным технологиям Карем Эстер Инфантас Сото.Заинтересован в российских инвестициях в высокие технологии и Парагвай. Об этом заявил генеральный директор Digipar Holding, Парагвайской палаты программного обеспечения Карлос Низ Пуиг. По его словам, пандемия коронавируса привела к росту числа интернет-пользователей, взрывному росту рынка мобильных приложений.
https://ria.ru/20210915/tekhnologii-1750219815.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, латинская америка
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна планируют наладить долговременное сотрудничество с Россией в области высоких технологий и цифровизации. В рамках международного телемоста "Москва – Латинская Америка 2021", организованного Центром поддержки и развития экспорта "Моспром", российские предприниматели обсудили с коллегами и представителями власти из стран Латинской Америки перспективы и направления сотрудничества.
Водород, электробусы и роботизация
В ходе круглого стола "Инфокоммуникационные технологии, цифровизация – новые направления развития мировой экономики" российские компании предложили странам региона свои разработки и узнали, в чем именно заинтересованы потребители и бизнесмены по другую сторону земного шара.
"Россия может предложить Латинской Америке, в первую очередь, технологии производства водорода. У нас он уже производится, и мы можем поделиться этими технологиями с другими странами", - отметил бывший торговый представитель РФ в Мексике Михаил Школяр.
Еще одним важным направлением, по его словам, является экспорт электробусов, которые в России производит шесть компаний.
"Мы должны пользоваться возможностями, которые открывает цифровизация, основными компонентами которой являются цифровое правительство, электронная торговля, интернет-банкинг и платформы по продвижению", - отметил Школяр.
Программы, которые используются в России, можно предложить, например, Мексике, где, по сравнению с Россией, пока что используется устаревшее программное обеспечение. Очень нуждается в российском хайтеке Чили.
"Мы видим необходимость в высоких технологиях в области робототехники, автоматизации, разработки новых датчиков, в рыбоводстве, агропромышленном комплексе, работе портовых систем", - заявил президент Чилийской ассоциации робототехники ROBOTICS Lab Родриго Кеведо.
Кеведо отметил, что сотрудничество в сфере высоких технологий между Россий и Чили развивается с 2017 года. В частности, организован обмен студентами между вузами Санкт-Петербурга и Сантьяго-де-Чили.
"Россия – настоящий гигант, который может предложить нашей стране огромное количество высоких технологий. Россия может решать самые сложные мировые проблемы. Например, это биометрические системы, которые применяются на стадионах для обеспечения безопасности. Это будет полезно для ликвидации преступности среди болельщиков", - отметил Кеведо.
Высокие технологии и цифровой суверенитет
Заместитель начальника отдела по работе с международными и стратегическими проектами ООО "Код безопасности" Эмиль Азизов обратил внимание на проблему цифрового суверенитета.
"Подавляющее большинство программного обеспечения создается в США, подавляющая масса аппаратных компонентов создается и собирается в Китае. Это позволяет двум центрам силы – США и Китаю - диктовать свои правила на глобальной технологической арене", - заявил Азизов.
По словам предпринимателя, использование российских разработок позволит избежать цифровой зависимости от внешних влияний как для государства, так и для крупных корпораций.
Исполнительный директор агентства Pro Dominicana из Доминиканской Республики Бивиана Ривейро уверена, что торговля с Россией для ее страны позволит открыть новые горизонты сотрудничества.
"Мы открыты для сотрудничества с Россией. Хотим, чтобы использовались цифровые технологии для повышения производительности, эффективности, динамики", - заявила она.
Получение энергии из возобновляемых источников, развитие робототехники в офшорных зонах, подготовка технических специалистов – таковы, по мнению Ривейро, основные направления возможного сотрудничества в сфере высоких технологий.
"Мы хотели бы развивать не только большие столичные города, в которых внедряется программа "Умный город", но и небольшие населенные пункты. Именно это и является целью сотрудничества с Россией", - заявил вице-президент боливийской Палаты по инфокоммуникационным технологиям Карем Эстер Инфантас Сото.
Заинтересован в российских инвестициях в высокие технологии и Парагвай. Об этом заявил генеральный директор Digipar Holding, Парагвайской палаты программного обеспечения Карлос Низ Пуиг. По его словам, пандемия коронавируса привела к росту числа интернет-пользователей, взрывному росту рынка мобильных приложений.
"Безусловно, мы отстаем от целого ряда стран. Однако руководство государства делает ставку на цифровизацию. Образовано министерство цифровой технологии и связи. Поэтому наш рынок является выгодным вложением инвестиционных средств", - отметил бизнесмен из Парагвая.