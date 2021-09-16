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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/tarantino-1750314808.html
Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино
Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино - РИА Новости, 16.09.2021
Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино
Дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по мотивам одноименного фильма поступит в продажу в России в ноябре 2021 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:14
2021-09-16T14:14
культура
брэд питт (уильям бредли)
квентин тарантино
леонардо ди каприо
новости культуры
кино и сериалы
книги
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по мотивам одноименного фильма поступит в продажу в России в ноябре 2021 года, сообщила пресс-служба книжного сервиса "Букмейт"."Однажды в Голливуде" — это первый роман Квентина Тарантино. Книга не является сценарием известного блокбастера или его новеллизацией, это полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны, подчеркнули в пресс-службе.В США роман вышел в конце июня и стал бестселлером по версии New York Times. На русский язык роман переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов."Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" — роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми", — заявил главный редактор Individuum Феликс Сандалов, которого процитировали в пресс-службе.Фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный актер Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо, и его дублер Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
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брэд питт (уильям бредли), квентин тарантино, леонардо ди каприо, новости культуры, кино и сериалы, книги
14:14 16.09.2021
 
Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино

Дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" поступит в продажу в РФ в ноябре

© WDSSPRКвентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
© WDSSPR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по мотивам одноименного фильма поступит в продажу в России в ноябре 2021 года, сообщила пресс-служба книжного сервиса "Букмейт".
"Individuum приобрел права на издание романа Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". В России он поступит в продажу в ноябре 2021 года. Электронная версия и аудиокнига будут доступны эксклюзивно на "Букмейте", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Однажды в Голливуде" — это первый роман Квентина Тарантино. Книга не является сценарием известного блокбастера или его новеллизацией, это полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны, подчеркнули в пресс-службе.
В США роман вышел в конце июня и стал бестселлером по версии New York Times. На русский язык роман переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов.
"Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" — роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми", — заявил главный редактор Individuum Феликс Сандалов, которого процитировали в пресс-службе.
Фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный актер Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо, и его дублер Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма Однажды в Голливуде... - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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КультураБрэд Питт (Уильям Бредли)Квентин ТарантиноЛеонардо Ди КаприоНовости культурыКино и сериалыКниги
 
 
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