https://ria.ru/20210916/tarantino-1750314808.html

Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино

Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино - РИА Новости, 16.09.2021

Стало известно, когда в России выйдет дебютный роман Тарантино

Дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по мотивам одноименного фильма поступит в продажу в России в ноябре 2021 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:14

2021-09-16T14:14

2021-09-16T14:14

культура

брэд питт (уильям бредли)

квентин тарантино

леонардо ди каприо

новости культуры

кино и сериалы

книги

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по мотивам одноименного фильма поступит в продажу в России в ноябре 2021 года, сообщила пресс-служба книжного сервиса "Букмейт"."Однажды в Голливуде" — это первый роман Квентина Тарантино. Книга не является сценарием известного блокбастера или его новеллизацией, это полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны, подчеркнули в пресс-службе.В США роман вышел в конце июня и стал бестселлером по версии New York Times. На русский язык роман переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов."Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" — роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми", — заявил главный редактор Individuum Феликс Сандалов, которого процитировали в пресс-службе.Фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный актер Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо, и его дублер Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

https://ria.ru/20190808/1557274957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брэд питт (уильям бредли), квентин тарантино, леонардо ди каприо, новости культуры, кино и сериалы, книги