https://ria.ru/20210916/taliby-1750378341.html

Захарова рассказала о контактах Москвы с талибами

Захарова рассказала о контактах Москвы с талибами - РИА Новости, 16.09.2021

Захарова рассказала о контактах Москвы с талибами

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов является "опорной точкой" контактов Москвы с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ),... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:25

2021-09-16T17:25

2021-09-16T17:32

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов является "опорной точкой" контактов Москвы с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), контакты есть и на уровне спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Что же вы так говорите: "помимо посла в Кабуле"? Собственно говоря, это наша опорная точка сейчас во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения талибов. Именно наше посольство и наш посол, которые ведут рабочие контакты и делают это очень активно. Кроме того, как также вы знаете, у нас сохраняются контакты с талибским руководством на уровне спецпредставителя президента Российской Федерации по Афганистану - это Замир Кабулов" , - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия использует соответствующие возможности, которые предоставляют эти контакты, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности персонала посольства РФ и других российских граждан в Афганистане.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210916/sotrudnichestvo-1750376835.html

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