17:25 16.09.2021 (обновлено: 17:32 16.09.2021)
Захарова рассказала о контактах Москвы с талибами
Представитель МИД Захарова: посол в Кабуле является "опорной точкой" контактов с талибами
© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Kathy Gannon
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов является "опорной точкой" контактов Москвы с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), контакты есть и на уровне спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Что же вы так говорите: "помимо посла в Кабуле"? Собственно говоря, это наша опорная точка сейчас во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения талибов. Именно наше посольство и наш посол, которые ведут рабочие контакты и делают это очень активно. Кроме того, как также вы знаете, у нас сохраняются контакты с талибским руководством на уровне спецпредставителя президента Российской Федерации по Афганистану - это Замир Кабулов" , - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Россия использует соответствующие возможности, которые предоставляют эти контакты, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности персонала посольства РФ и других российских граждан в Афганистане.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России