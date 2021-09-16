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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210916/tailand-1750334257.html
Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов
Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов - РИА Новости, 16.09.2021
Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов
Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:31
2021-09-16T17:31
туризм
таиланд
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну ПЦР-тестов, сообщает АТОР.Согласно правилам "Пхукетской песочницы" и других программ, по которым привитые иностранцы могут посетить Таиланд, им нужно будет сделать три ПЦР-теста на курорте. Стоимость одного — 2800 бат (примерно 6,1 тысячи рублей). Итого за три тестирования придется заплатить более 18 тысяч рублей. Это значительная для бюджета отдыха сумма, особенно если речь идет о семье.При этом возобновление массового потока из России, которая до пандемии входила в пятерку важных стран для туротрасли Таиланда (более 1,5 миллиона гостей в год) посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават назвал приоритетной задачей.Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн, которого цитирует Bangkok Post, заявил, что ТАТ сейчас ведет переговоры о снижении стоимости исследований."Мы постараемся снизить цену ПЦР-тестов вдвое и разрешить туристам использовать наборы для тестирования на антигены для второго и третьего тестов. Пакетная цена должна быть универсальной для всех провинций с октября, включая "Песочницу Пхукета"", – пояснил он.
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таиланд, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
17:31 16.09.2021
 

Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов

© Depositphotos / beton_studioДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / beton_studio
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну ПЦР-тестов, сообщает АТОР.
Согласно правилам "Пхукетской песочницы" и других программ, по которым привитые иностранцы могут посетить Таиланд, им нужно будет сделать три ПЦР-теста на курорте. Стоимость одного — 2800 бат (примерно 6,1 тысячи рублей). Итого за три тестирования придется заплатить более 18 тысяч рублей. Это значительная для бюджета отдыха сумма, особенно если речь идет о семье.
При этом возобновление массового потока из России, которая до пандемии входила в пятерку важных стран для туротрасли Таиланда (более 1,5 миллиона гостей в год) посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават назвал приоритетной задачей.
Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн, которого цитирует Bangkok Post, заявил, что ТАТ сейчас ведет переговоры о снижении стоимости исследований.
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"Мы постараемся снизить цену ПЦР-тестов вдвое и разрешить туристам использовать наборы для тестирования на антигены для второго и третьего тестов. Пакетная цена должна быть универсальной для всех провинций с октября, включая "Песочницу Пхукета"", – пояснил он.
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ТуризмТаиландНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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