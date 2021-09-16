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Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов

Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов - РИА Новости, 16.09.2021

Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов

Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:31

2021-09-16T17:31

2021-09-16T17:31

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну ПЦР-тестов, сообщает АТОР.Согласно правилам "Пхукетской песочницы" и других программ, по которым привитые иностранцы могут посетить Таиланд, им нужно будет сделать три ПЦР-теста на курорте. Стоимость одного — 2800 бат (примерно 6,1 тысячи рублей). Итого за три тестирования придется заплатить более 18 тысяч рублей. Это значительная для бюджета отдыха сумма, особенно если речь идет о семье.При этом возобновление массового потока из России, которая до пандемии входила в пятерку важных стран для туротрасли Таиланда (более 1,5 миллиона гостей в год) посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават назвал приоритетной задачей.Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн, которого цитирует Bangkok Post, заявил, что ТАТ сейчас ведет переговоры о снижении стоимости исследований."Мы постараемся снизить цену ПЦР-тестов вдвое и разрешить туристам использовать наборы для тестирования на антигены для второго и третьего тестов. Пакетная цена должна быть универсальной для всех провинций с октября, включая "Песочницу Пхукета"", – пояснил он.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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