https://ria.ru/20210916/tailand-1750334257.html
Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов
Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов - РИА Новости, 16.09.2021
Таиланд планирует вдвое снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов
Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:31
2021-09-16T17:31
2021-09-16T17:31
туризм
таиланд
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740285125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dfbca0bb1099f155a6accaebc814942.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну ПЦР-тестов, сообщает АТОР.Согласно правилам "Пхукетской песочницы" и других программ, по которым привитые иностранцы могут посетить Таиланд, им нужно будет сделать три ПЦР-теста на курорте. Стоимость одного — 2800 бат (примерно 6,1 тысячи рублей). Итого за три тестирования придется заплатить более 18 тысяч рублей. Это значительная для бюджета отдыха сумма, особенно если речь идет о семье.При этом возобновление массового потока из России, которая до пандемии входила в пятерку важных стран для туротрасли Таиланда (более 1,5 миллиона гостей в год) посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават назвал приоритетной задачей.Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн, которого цитирует Bangkok Post, заявил, что ТАТ сейчас ведет переговоры о снижении стоимости исследований."Мы постараемся снизить цену ПЦР-тестов вдвое и разрешить туристам использовать наборы для тестирования на антигены для второго и третьего тестов. Пакетная цена должна быть универсальной для всех провинций с октября, включая "Песочницу Пхукета"", – пояснил он.
https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html
https://ria.ru/20210910/tailand-1749570124.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740285125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7013e976dab8c1024ee217168c1f9162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь