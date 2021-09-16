В Ивановской области возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на свадьбе
УМВД Ивановской области возбудило дело о хулиганстве после стрельбы из свадебного кортежа
РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия после публикации видео со стрельбой из свадебного кортежа в Иванове, сообщило УМВД по региону.
Видео стрельбы из окон автомобилей опубликовал портал IvanovoNews. По данным издания, в минувшие выходные свадебный кортеж проезжал по улице Любимова в городе Иванове, его участники начали высовываться из окон автомобилей и стрелять в воздух. В УМВД по региону РИА Новости сообщали о проведении доследственной проверки.
"Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство с применением оружия. Ведутся следственные действия и работа по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении на странице полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что на видео запечатлено также, что свадебный кортеж передвигался с нарушением правил дорожного движения. Полицией установлены личности троих нарушителей.
"Два водителя и один пешеход привлекаются к ответственности по следующим статьям административного кодекса: часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, часть 2 статьи 12.23 - перевозка людей вне кабины автомобиля, часть 1 статьи 12.29 - нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", - уточняет УМВД.
Нарушители ПДД свою вину признали и принесли публичные извинения, подчеркивается в сообщении.
15 сентября, 11:57В Москве задержали мигранта, пристававшего в лифте к школьнице