https://ria.ru/20210916/svadba-1750345049.html

В Ивановской области возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на свадьбе

В Ивановской области возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на свадьбе - РИА Новости, 16.09.2021

В Ивановской области возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на свадьбе

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия после публикации видео со стрельбой из свадебного кортежа в Иванове, сообщило УМВД по... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:12

2021-09-16T15:12

2021-09-16T15:12

происшествия

свадьба

ивановская область

авто

россия

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РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия после публикации видео со стрельбой из свадебного кортежа в Иванове, сообщило УМВД по региону.Видео стрельбы из окон автомобилей опубликовал портал IvanovoNews. По данным издания, в минувшие выходные свадебный кортеж проезжал по улице Любимова в городе Иванове, его участники начали высовываться из окон автомобилей и стрелять в воздух. В УМВД по региону РИА Новости сообщали о проведении доследственной проверки."Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство с применением оружия. Ведутся следственные действия и работа по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении на странице полиции в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что на видео запечатлено также, что свадебный кортеж передвигался с нарушением правил дорожного движения. Полицией установлены личности троих нарушителей."Два водителя и один пешеход привлекаются к ответственности по следующим статьям административного кодекса: часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, часть 2 статьи 12.23 - перевозка людей вне кабины автомобиля, часть 1 статьи 12.29 - нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", - уточняет УМВД.Нарушители ПДД свою вину признали и принесли публичные извинения, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210916/voronezh-1750309297.html

https://ria.ru/20210915/moskva-1750134282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свадьба, ивановская область, авто, россия