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Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США
Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США - РИА Новости, 16.09.2021
Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США
Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что стратегия военной безопасности страны утверждалась Вашингтоном. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:27
2021-09-16T01:27
в мире
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оон
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владимир путин
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что стратегия военной безопасности страны утверждалась Вашингтоном.Президент Украины Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.По ее словам, эта стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749904646.html
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в мире, киев, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, надежда савченко, россия
01:27 16.09.2021
 
Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США

Экс-депутат Рады Савченко: Зеленский ничего не подписывает, пока не согласует с Западом

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что стратегия военной безопасности страны утверждалась Вашингтоном.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.

"Военная стратегия утверждалась посольством США. Иначе у нас президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом", - заявила Савченко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, эта стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В миреКиевООНСевастопольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныНадежда СавченкоРоссия
 
 
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