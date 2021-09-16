https://ria.ru/20210916/strategiya-1750251058.html

Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США

Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США - РИА Новости, 16.09.2021

Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США

Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что стратегия военной безопасности страны утверждалась Вашингтоном. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T01:27

2021-09-16T01:27

2021-09-16T01:27

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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что стратегия военной безопасности страны утверждалась Вашингтоном.Президент Украины Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.По ее словам, эта стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749904646.html

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