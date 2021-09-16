Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США
Экс-депутат Рады Савченко: Зеленский ничего не подписывает, пока не согласует с Западом
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что стратегия военной безопасности страны утверждалась Вашингтоном.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.
"Военная стратегия утверждалась посольством США. Иначе у нас президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом", - заявила Савченко в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, эта стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
14 сентября, 08:00Зеленский попытался отнять нефть и газ у американцев