09:00 16.09.2021 (обновлено: 09:05 16.09.2021)
С высоты полета: как москвичей спасают с канатной дороги в "Лужниках"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве
Канатная дорога над Москвой-рекой появилась в столице не так давно, однако уже успела стать одним из самых востребованных вариантов развлечений среди горожан. Как уверяют в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы, масштабные сбои в работе объекта исключены. Тем не менее, городские спасатели и пожарные должны быть готовы ко всему, а потому регулярно отрабатывают порядок спасения пассажиров из кабинок прямо над рекой. Корреспондент сайта "РИА Недвижимость" побывал на таких учениях и узнал, как именно экстренные подразделения на земле, в воздухе и на воде вызволяют горожан и туристов с канатной дороги во внештатной ситуации.
Исключено, но вероятно
Московская канатная дорога с момента своего открытия в 2018 году ежедневно привлекает огромное количество туристов и горожан. Ради возможности совершить необычную прогулку над Москвой-рекой пассажиры готовы отстаивать очереди по выходным.
Впрочем, для городских спасателей популярность объекта имеет обратную сторону – строгий контроль объекта, предельная внимательность наземных, водных и воздушных служб, а также регулярные учения по спасению пассажиров в случае сбоя в работе канатной дороги.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчения спасателей на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы"
Учения спасателей на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы"
"Этот объект по-настоящему уникальный и требует повышенного внимания со стороны всех экстренных служб Москвы. За время эксплуатации канатной дороги масштабных сбоев с участием пассажиров не было, однако наш пожарно-спасательный гарнизон использует любую возможность для отработки своих тактических действий", – рассказывает заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов.
По его словам, регламент действий аварийно-спасательных подразделений Москвы на случай происшествия на канатной дороге расписывался и утверждался городскими властями еще до ввода объекта в эксплуатацию. В регулярных учениях участвуют практически все виды спасательных отрядов столицы: это и специалисты Пожарно-спасательного центра (ПСЦ), и работники Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах, и экипаж многофункционального корабля "Полковник Чернышев", и даже мобильные подразделения пожарных и спасателей на мотоциклах.
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"Во время этих занятий мы отрабатываем порядок взаимодействия пожарно-спасательных сил, наших экстренных служб и подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Нам важно понимать, как канатная дорога "ведет себя" при разных погодных условиях: летом, зимой, в межсезонье, от этого напрямую зависит работа наших специалистов. Сегодня, например, в городе ветрено, и мы не можем задействовать воздушные суда Московского авиационного центра", – поясняет Иванов.
Со всех сторон
Пока специалисты пожарно-спасательных подразделений Москвы экипируются на залитой солнцем Лужнецкой набережной, заместитель руководителя ведомства делится со статистами легендой, которую будут отрабатывать городские службы. Согласной ей, на пульт единой системы экстренного вызова 112 поступил звонок о сбое в работе канатной дороги, очевидцы массово сообщают о панике в кабинках, пассажиры просят о помощи. На учениях роль условных пострадавших, разумеется, играют статисты. Задача спасателей – эвакуировать и передать пассажиров наземным и медицинским службам.
По команде спасатели и пожарные отправляются на исходные точки на земле, а статисты занимают места в кабинках. Канатная дорога приходит в движение, совершает неполный круг и останавливается. С берега видно, как взволнованно выглядывают из окон пассажиры-статисты, а меньше, чем через минуту, из акустической системы на главном здании доносится сообщение о старте учебно-спасательной операции. По-будничному тихие Лужнецкая и Воробьевская набережная оживают: сигналит пожарная сирена, слышится рык пожарных мотоциклов, спокойную гладь Москвы-реки разрезают катера с ближайшей поисково-спасательной станции "Ленинские горы". Сначала кажется, что специалистов экстренных служб даже много для спасения всего десятка статистов, но Иванов объясняет: происшествие на таком объекте, как канатка, обладает третьим уровнем опасности.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
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Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
2 из 5
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
3 из 5
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
4 из 5
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
5 из 5
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
1 из 5
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
2 из 5
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
3 из 5
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
4 из 5
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
5 из 5
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
"Всего таких уровней пять, внештатные ситуации на канатной дороге сразу причисляются к третьему, потому что на объекте могут одновременно находиться более 200 человек, а высота над водой составляет более 30 метров. Именно поэтому мы задействуем максимум сил. Сегодня, например, в составе наземной группировки 17 единиц специализированной техники, не менее 70 человек личного состава, плавсредства МГПСС и многофункциональный пожарно-спасательный корабль "Покловник Чернышев", – отмечает заместитель руководителя ведомства.
Спасение пассажиров осуществляется сразу с нескольких фронтов. Людей из кабин, зависших над землей, вызволяют специалисты на пожарной автолестнице. На помощь горожанам, застрявшим над водой, приходят спасатели-альпинисты. Обвешанные необходимым оборудованием и инструментами, они забираются на опоры канатной дороги, с помощью альпинистского снаряжения перебираются по тросу до кабинки, вскрывают двери и приступают к спасательной операции. С Москвы-реки пассажиров принимают экипажи МГПСС, для координации действий в двух стихиях – с воздуха и на воде, – спасатели постоянно поддерживают связь с помощью раций и передают информацию об этапах спасения и количестве вызволенных в штаб.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
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Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
2 из 4
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
3 из 4
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВо время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
4 из 4
Во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
1 из 4
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
2 из 4
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
3 из 4
Спасатель во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
4 из 4
Во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге "Лужники-Воробьевы Горы" в Москве.
Несмотря на сложность объекта и ветер, на успешное завершение учений и благополучную доставку всех статистов на берег у московских спасателей и пожарных уходит меньше часа. По словам Иванова, такая эффективность и оперативность во многом определяется грамотным распределением сил пожарно-спасательного гарнизона по Москве.
"На такие происшествия всегда прибывают подразделения, которые в момент поступления информации находятся ближе всех. Наши спасатели не ждут вызова где-то в депо или на поисково-спасательной станции, они всегда готовы прийти на помощь по первому зову и развернуть спасательную операцию", – подчеркивает он.
На вопрос, как себя вести пассажирам канатной дороге в случае реальной остановки кабины на высоте свыше 30 метров, заместитель руководителя ведомства отвечает просто - не паниковать.
"Разумеется, у кого-то в подобной ситуации может начаться паника или наоборот – ступор, но главное – постараться не совершать бессознательных действий и ждать помощи. Наши спасатели обучены вести себя в разных экстремальных ситуациях и работать с людьми, они обязательно окажут необходимую помощь", – заключает Иванов.