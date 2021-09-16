https://ria.ru/20210916/spasateli-1750180078.html

С высоты полета: как москвичей спасают с канатной дороги в "Лужниках"

С высоты полета: как москвичей спасают с канатной дороги в "Лужниках" - РИА Новости, 16.09.2021

С высоты полета: как москвичей спасают с канатной дороги в "Лужниках"

Канатная дорога над Москвой-рекой появилась в столице не так давно, однако уже успела стать одним из самых востребованных вариантов развлечений среди горожан... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:00

2021-09-16T09:00

2021-09-16T09:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

безопасность

москва

городское хозяйство москвы

гочсипб

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

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Канатная дорога над Москвой-рекой появилась в столице не так давно, однако уже успела стать одним из самых востребованных вариантов развлечений среди горожан. Как уверяют в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы, масштабные сбои в работе объекта исключены. Тем не менее, городские спасатели и пожарные должны быть готовы ко всему, а потому регулярно отрабатывают порядок спасения пассажиров из кабинок прямо над рекой. Корреспондент сайта "РИА Недвижимость" побывал на таких учениях и узнал, как именно экстренные подразделения на земле, в воздухе и на воде вызволяют горожан и туристов с канатной дороги во внештатной ситуации.Исключено, но вероятноМосковская канатная дорога с момента своего открытия в 2018 году ежедневно привлекает огромное количество туристов и горожан. Ради возможности совершить необычную прогулку над Москвой-рекой пассажиры готовы отстаивать очереди по выходным.Впрочем, для городских спасателей популярность объекта имеет обратную сторону – строгий контроль объекта, предельная внимательность наземных, водных и воздушных служб, а также регулярные учения по спасению пассажиров в случае сбоя в работе канатной дороги.По его словам, регламент действий аварийно-спасательных подразделений Москвы на случай происшествия на канатной дороге расписывался и утверждался городскими властями еще до ввода объекта в эксплуатацию. В регулярных учениях участвуют практически все виды спасательных отрядов столицы: это и специалисты Пожарно-спасательного центра (ПСЦ), и работники Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах, и экипаж многофункционального корабля "Полковник Чернышев", и даже мобильные подразделения пожарных и спасателей на мотоциклах.Со всех сторонПока специалисты пожарно-спасательных подразделений Москвы экипируются на залитой солнцем Лужнецкой набережной, заместитель руководителя ведомства делится со статистами легендой, которую будут отрабатывать городские службы. Согласной ей, на пульт единой системы экстренного вызова 112 поступил звонок о сбое в работе канатной дороги, очевидцы массово сообщают о панике в кабинках, пассажиры просят о помощи. На учениях роль условных пострадавших, разумеется, играют статисты. Задача спасателей – эвакуировать и передать пассажиров наземным и медицинским службам.По команде спасатели и пожарные отправляются на исходные точки на земле, а статисты занимают места в кабинках. Канатная дорога приходит в движение, совершает неполный круг и останавливается. С берега видно, как взволнованно выглядывают из окон пассажиры-статисты, а меньше, чем через минуту, из акустической системы на главном здании доносится сообщение о старте учебно-спасательной операции. По-будничному тихие Лужнецкая и Воробьевская набережная оживают: сигналит пожарная сирена, слышится рык пожарных мотоциклов, спокойную гладь Москвы-реки разрезают катера с ближайшей поисково-спасательной станции "Ленинские горы". Сначала кажется, что специалистов экстренных служб даже много для спасения всего десятка статистов, но Иванов объясняет: происшествие на таком объекте, как канатка, обладает третьим уровнем опасности.Спасение пассажиров осуществляется сразу с нескольких фронтов. Людей из кабин, зависших над землей, вызволяют специалисты на пожарной автолестнице. На помощь горожанам, застрявшим над водой, приходят спасатели-альпинисты. Обвешанные необходимым оборудованием и инструментами, они забираются на опоры канатной дороги, с помощью альпинистского снаряжения перебираются по тросу до кабинки, вскрывают двери и приступают к спасательной операции. С Москвы-реки пассажиров принимают экипажи МГПСС, для координации действий в двух стихиях – с воздуха и на воде, – спасатели постоянно поддерживают связь с помощью раций и передают информацию об этапах спасения и количестве вызволенных в штаб.Несмотря на сложность объекта и ветер, на успешное завершение учений и благополучную доставку всех статистов на берег у московских спасателей и пожарных уходит меньше часа. По словам Иванова, такая эффективность и оперативность во многом определяется грамотным распределением сил пожарно-спасательного гарнизона по Москве.На вопрос, как себя вести пассажирам канатной дороге в случае реальной остановки кабины на высоте свыше 30 метров, заместитель руководителя ведомства отвечает просто - не паниковать.

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

https://ria.ru/20200805/1575387774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, москва, городское хозяйство москвы, гочсипб, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)