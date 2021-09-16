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"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте
"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте - РИА Новости, 16.09.2021
"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте
"Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум, в рамках которого компания и агентство природных ресурсов и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:00
2021-09-16T17:00
новости компаний - экономика
япония
роснефть
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум, в рамках которого компания и агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут развивать сотрудничество в области "углеродного менеджмента", сообщается на сайте компании."ПАО "НК "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали Меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Документ подписан в продолжение сотрудничества компании и METI в рамках совместного координационного комитета и предусматривает развитие взаимодействия сторон в области реализации низкоуглеродных проектов с участием НК "Роснефть" и японских компаний, а также обмен опытом и технологическими решениями по перспективным направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, "Роснефть" и METI планируют оценить потенциал низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса в сфере бурения и нефтесервиса.Также сообщается, что стороны изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного.
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новости компаний - экономика, япония, роснефть, россия
17:00 16.09.2021
 

"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День третий
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум, в рамках которого компания и агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут развивать сотрудничество в области "углеродного менеджмента", сообщается на сайте компании.
"ПАО "НК "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали Меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Документ подписан в продолжение сотрудничества компании и METI в рамках совместного координационного комитета и предусматривает развитие взаимодействия сторон в области реализации низкоуглеродных проектов с участием НК "Роснефть" и японских компаний, а также обмен опытом и технологическими решениями по перспективным направлениям", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, в частности, "Роснефть" и METI планируют оценить потенциал низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса в сфере бурения и нефтесервиса.
Также сообщается, что стороны изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного.
 
Новости компаний - ЭкономикаЯпонияРоснефтьРоссия
 
 
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