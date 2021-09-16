https://ria.ru/20210916/sotrudnichestvo-1750371998.html

"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте

"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте - РИА Новости, 16.09.2021

"Роснефть" и Минпром Японии будут сотрудничать в углеродном менеджменте

"Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум, в рамках которого компания и агентство природных ресурсов и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:00

2021-09-16T17:00

2021-09-16T17:00

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум, в рамках которого компания и агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут развивать сотрудничество в области "углеродного менеджмента", сообщается на сайте компании."ПАО "НК "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали Меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Документ подписан в продолжение сотрудничества компании и METI в рамках совместного координационного комитета и предусматривает развитие взаимодействия сторон в области реализации низкоуглеродных проектов с участием НК "Роснефть" и японских компаний, а также обмен опытом и технологическими решениями по перспективным направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, "Роснефть" и METI планируют оценить потенциал низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса в сфере бурения и нефтесервиса.Также сообщается, что стороны изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного.

https://ria.ru/20210905/rosneft-1748771574.html

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новости компаний - экономика, япония, роснефть, россия