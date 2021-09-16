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Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек
Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек - РИА Новости, 16.09.2021
Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек
Число пострадавших из-за распыления газа в школе в Махачкале увеличилось до 25, заявили в пресс-службе МВД по Дагестану. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:15
2021-09-16T16:20
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 16 сен — РИА Новости. Число пострадавших из-за распыления газа в школе в Махачкале увеличилось до 25, заявили в пресс-службе МВД по Дагестану.Среди них — учащиеся разных классов в возрасте от шести до 15 лет."По предварительной информации, двое учеников девятого класса школы № 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черемуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", — рассказали в ведомстве.Подростков доставили в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 112 УК России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц"). Максимальное наказание по ней — до пяти лет тюрьмы.В четверг об инциденте сообщило республиканское Минобрнауки. Ранее стало известно, что в больницы попали 16 учеников, позднее их число выросло до 19. Троих из них поместили в реанимацию, а затем перевели в отделение терапии.
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происшествия, махачкала
15:15 16.09.2021 (обновлено: 16:20 16.09.2021)
 
Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек

Число пострадавших от распыления газа в школе в Махачкале возросло до 25 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 16 сен — РИА Новости. Число пострадавших из-за распыления газа в школе в Махачкале увеличилось до 25, заявили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Среди них — учащиеся разных классов в возрасте от шести до 15 лет.
"По предварительной информации, двое учеников девятого класса школы № 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черемуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", — рассказали в ведомстве.
Подростков доставили в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 112 УК России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц"). Максимальное наказание по ней — до пяти лет тюрьмы.
В четверг об инциденте сообщило республиканское Минобрнауки. Ранее стало известно, что в больницы попали 16 учеников, позднее их число выросло до 19. Троих из них поместили в реанимацию, а затем перевели в отделение терапии.
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