https://ria.ru/20210916/shkola-1750346283.html

Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек

Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек - РИА Новости, 16.09.2021

Число пострадавших от газа в школе в Махачкале выросло до 25 человек

Число пострадавших из-за распыления газа в школе в Махачкале увеличилось до 25, заявили в пресс-службе МВД по Дагестану. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:15

2021-09-16T15:15

2021-09-16T16:20

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 16 сен — РИА Новости. Число пострадавших из-за распыления газа в школе в Махачкале увеличилось до 25, заявили в пресс-службе МВД по Дагестану.Среди них — учащиеся разных классов в возрасте от шести до 15 лет."По предварительной информации, двое учеников девятого класса школы № 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черемуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", — рассказали в ведомстве.Подростков доставили в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 112 УК России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц"). Максимальное наказание по ней — до пяти лет тюрьмы.В четверг об инциденте сообщило республиканское Минобрнауки. Ранее стало известно, что в больницы попали 16 учеников, позднее их число выросло до 19. Троих из них поместили в реанимацию, а затем перевели в отделение терапии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/shkoly-1750221059.html

махачкала

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происшествия, махачкала