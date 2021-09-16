https://ria.ru/20210916/shenchzhou-12-1750255346.html
"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции - РИА Новости, 16.09.2021
"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возвращения на Землю, сообщила китайская газета... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T05:35
2021-09-16T05:35
2021-09-16T05:57
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возвращения на Землю, сообщила китайская газета Global Times.По сообщению издания, корабль с тремя космонавтами на борту в четверг утром успешно отделился от модуля "Тяньхэ". Отмечается, что экипаж находился на орбите 90 дней, установив рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов в космосе за один полет.На станции работали три космонавта из КНР — члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Первый раз космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос 4 июля, это была первая внекорабельная активность для космонавтов из Поднебесной за последние 13 лет. Они находились на орбите после того, как 17 июня 2021 года успешно перешли из корабля "Шэньчжоу-12" в основной отсек "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун".Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, с этой целью ожидается выполнение в общей сложности 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь", в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 квадратных метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных отсеках, поэтому общая его площадь составит около 110 квадратных метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
https://ria.ru/20210820/kosmos-1746497313.html
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
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в мире, китай, земля, тяньгун-2
05:35 16.09.2021 (обновлено: 05:57 16.09.2021)
"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
СМИ: "Шэньчжоу-12" отделился от модуля орбитальной станции КНР для возвращения на Землю
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун
" для возвращения на Землю
, сообщила китайская газета Global Times
.
По сообщению издания, корабль с тремя космонавтами на борту в четверг утром успешно отделился от модуля "Тяньхэ". Отмечается, что экипаж находился на орбите 90 дней, установив рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов в космосе за один полет.
На станции работали три космонавта из КНР — члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Первый раз космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос 4 июля, это была первая внекорабельная активность для космонавтов из Поднебесной за последние 13 лет. Они находились на орбите после того, как 17 июня 2021 года успешно перешли из корабля "Шэньчжоу-12" в основной отсек "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун".
Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, с этой целью ожидается выполнение в общей сложности 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь", в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае
космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 квадратных метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных отсеках, поэтому общая его площадь составит около 110 квадратных метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.