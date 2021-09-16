https://ria.ru/20210916/shenchzhou-12-1750255346.html

"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции

"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции - РИА Новости, 16.09.2021

"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возвращения на Землю, сообщила китайская газета... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T05:35

2021-09-16T05:35

2021-09-16T05:57

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возвращения на Землю, сообщила китайская газета Global Times.По сообщению издания, корабль с тремя космонавтами на борту в четверг утром успешно отделился от модуля "Тяньхэ". Отмечается, что экипаж находился на орбите 90 дней, установив рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов в космосе за один полет.На станции работали три космонавта из КНР — члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Первый раз космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос 4 июля, это была первая внекорабельная активность для космонавтов из Поднебесной за последние 13 лет. Они находились на орбите после того, как 17 июня 2021 года успешно перешли из корабля "Шэньчжоу-12" в основной отсек "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун".Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, с этой целью ожидается выполнение в общей сложности 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь", в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 квадратных метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных отсеках, поэтому общая его площадь составит около 110 квадратных метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.

https://ria.ru/20210820/kosmos-1746497313.html

https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, земля, тяньгун-2