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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210916/sau-1750254056.html
На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники - РИА Новости, 16.09.2021
На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
На базе унифицированной платформы "Армата" концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжёлую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:43
2021-09-16T03:43
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
уралвагонзавод
армата
виктор мураховский
т-14
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. На базе унифицированной платформы "Армата" концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжёлую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе. Новая САУ нужна России для превосходства над технически сопоставимым противником.Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.Другой источник в "оборонке" уточнил РИА Новости, что "перспективная САУ на платформе "Армата" будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с повышенной скорострельностью"."Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту", - сообщил второй собеседник.Для борьбы с равным противникомКак пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, создание перспективной САУ на платформе "Армата" призвано решить ряд задач, которые диктуются требованиями потенциального конфликта с технически равным или сопоставимым противником."Для борьбы с таким противником САУ должна иметь сокращенное время огневого налета при одновременном увеличении его плотности. Должна совершать быстрые маневры для смены огневой позиции сразу после стрельбы, иметь возможность открывать огонь с марша без предварительной инструментальной подготовки", - уточнил Мураховский.Он добавил, что также современные артустановки в обязательном порядке должны интегрироваться в разведывательно-огневые контуры межвидовых систем разведки и поражения.По словам эксперта, анализ опыта войн и военных конфликтов современности демонстрирует, что ствольная артиллерия остается ключевым средством огневого поражения на поле боя. "Поэтому развитию этих систем в российских Вооруженных силах уделяется должное внимание", - отметил Мураховский."Армата" - разработанная "Уралвагонзаводом" тяжелая унифицированная гусеничная платформа. К настоящему времени на базе платформы созданы основной танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.
https://ria.ru/20210914/aviatsiya-1749905500.html
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безопасность, армия, москва, уралвагонзавод, армата, виктор мураховский, т-14, россия
03:43 16.09.2021
 
На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники

Источники: на базе унифицированной платформы "Армата" создадут тяжелую скорострельную САУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. На базе унифицированной платформы "Армата" концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжёлую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе. Новая САУ нужна России для превосходства над технически сопоставимым противником.
"В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе "Армата" в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном "Уралвагонзавод" разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью", - рассказал один из собеседников агентства.
Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.
Другой источник в "оборонке" уточнил РИА Новости, что "перспективная САУ на платформе "Армата" будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с повышенной скорострельностью".
"Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту", - сообщил второй собеседник.
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Для борьбы с равным противником

Как пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, создание перспективной САУ на платформе "Армата" призвано решить ряд задач, которые диктуются требованиями потенциального конфликта с технически равным или сопоставимым противником.
"Для борьбы с таким противником САУ должна иметь сокращенное время огневого налета при одновременном увеличении его плотности. Должна совершать быстрые маневры для смены огневой позиции сразу после стрельбы, иметь возможность открывать огонь с марша без предварительной инструментальной подготовки", - уточнил Мураховский.
Он добавил, что также современные артустановки в обязательном порядке должны интегрироваться в разведывательно-огневые контуры межвидовых систем разведки и поражения.
По словам эксперта, анализ опыта войн и военных конфликтов современности демонстрирует, что ствольная артиллерия остается ключевым средством огневого поражения на поле боя. "Поэтому развитию этих систем в российских Вооруженных силах уделяется должное внимание", - отметил Мураховский.
"Армата" - разработанная "Уралвагонзаводом" тяжелая унифицированная гусеничная платформа. К настоящему времени на базе платформы созданы основной танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.
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