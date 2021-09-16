https://ria.ru/20210916/sau-1750254056.html

На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники

На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники - РИА Новости, 16.09.2021

На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники

На базе унифицированной платформы "Армата" концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжёлую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:43

2021-09-16T03:43

2021-09-16T03:43

новое оружие россии

безопасность

армия

москва

уралвагонзавод

армата

виктор мураховский

т-14

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. На базе унифицированной платформы "Армата" концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжёлую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе. Новая САУ нужна России для превосходства над технически сопоставимым противником.Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.Другой источник в "оборонке" уточнил РИА Новости, что "перспективная САУ на платформе "Армата" будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с повышенной скорострельностью"."Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту", - сообщил второй собеседник.Для борьбы с равным противникомКак пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, создание перспективной САУ на платформе "Армата" призвано решить ряд задач, которые диктуются требованиями потенциального конфликта с технически равным или сопоставимым противником."Для борьбы с таким противником САУ должна иметь сокращенное время огневого налета при одновременном увеличении его плотности. Должна совершать быстрые маневры для смены огневой позиции сразу после стрельбы, иметь возможность открывать огонь с марша без предварительной инструментальной подготовки", - уточнил Мураховский.Он добавил, что также современные артустановки в обязательном порядке должны интегрироваться в разведывательно-огневые контуры межвидовых систем разведки и поражения.По словам эксперта, анализ опыта войн и военных конфликтов современности демонстрирует, что ствольная артиллерия остается ключевым средством огневого поражения на поле боя. "Поэтому развитию этих систем в российских Вооруженных силах уделяется должное внимание", - отметил Мураховский."Армата" - разработанная "Уралвагонзаводом" тяжелая унифицированная гусеничная платформа. К настоящему времени на базе платформы созданы основной танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

https://ria.ru/20210914/aviatsiya-1749905500.html

https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749888261.html

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безопасность, армия, москва, уралвагонзавод, армата, виктор мураховский, т-14, россия