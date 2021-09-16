https://ria.ru/20210916/satcomrus-1750316764.html

Участники "SATCOMRUS 2021" обсудят трансформацию рынка спутниковых услуг

Участники "SATCOMRUS 2021" обсудят трансформацию рынка спутниковых услуг - РИА Новости, 16.09.2021

Участники "SATCOMRUS 2021" обсудят трансформацию рынка спутниковых услуг

Продолжается регистрация на международную конференцию операторов и пользователей сети спутниковой связи РФ "SATCOMRUS". Мероприятие, которое в 2021 году пройдет РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:05

2021-09-16T13:05

2021-09-16T13:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 сен – Оргкомитет международной конференции "SATCOMRUS". Продолжается регистрация на международную конференцию операторов и пользователей сети спутниковой связи РФ "SATCOMRUS". Мероприятие, которое в 2021 году пройдет в Калининграде 7-8 октября с трансляцией в онлайн-формате, будет посвящено роли спутниковой связи в цифровой трансформации экономики и общества.Модераторами пленарной дискуссии, посвященной, в том числе, эволюции рынка спутниковой связи и вещания, выступят генеральный директор ГП КС Алексей Волин, а также генеральный директор МОКС "Интерспутник" Ксения Дроздова. Среди участников сессии — руководитель европейского аналитического агентства Euroconsult Паком Ревильон, первый заместитель генерального директора ГК "Роскосмос" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, и.о. генерального директора ФГУП НИИР Олег Иванов, генеральный директор АО "ИСС им. ак. Решетнева" Николай Тестоедов и другие. Спикеры обсудят трансформацию телекоммуникационной сферы, перспективы сети 5G, возможности Интернета вещей и беспилотного транспорта, будущее рынка дополненной реальности в контексте телекома, а также задачи создания новой транспортной инфраструктуры и другие вызовы отрасли.В центре внимания участников второй сессии конференции будут особенности спутниковой связи для транспорта и корпоративных пользователей, а именно специфика предоставления телекоммуникационных услуг на морских судах и подвижных объектах. Отдельно докладчики обратят внимание на вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры Северного морского пути, перспективы внедрения беспилотного судовождения в России и мире, а также на роль и возможности системы "Экспресс-РВ" при использовании спутниковой связи на подвижных объектах. Модератором сессии выступит Евгений Буйдинов, заместитель генерального директора по развитию систем связи ГП КС. Впервые в истории конференции на связь с участниками в режиме реального времени с атомного ледокола выйдет капитан Дмитрий Лобусов. Он расскажет, как появление широкополосного спутникового доступа меняет повседневную жизнь экипажей судов.Не менее важна роль спутниковой связи в решении социальных задач. В третьей сессии конференции речь пойдет об уменьшении цифрового разрыва между гражданами разных регионов, горожанами и жителями отдаленных населенных пунктов, предоставлении равного доступа к онлайн-образованию и госуслугам во время распространения Covid-19, развитии возможностей телемедицины и т.д. Модератором дискуссии выступит начальник службы развития бизнеса ГП КС Алексей Вдовин.Завершающая сессия первого дня конференции "SATCOMRUS" будет посвящена спутниковым решениям для массового рынка. Какую нишу займет фиксированная спутниковая связь на массовом рынке в ближайшей перспективе? Как изменились пользователи VSAT-услуг в сегменте B2C за 5 лет? Коллективный доступ к сети Интернет через спутник — панацея или вынужденная мера для цифровизации населенных пунктов с численностью до 100 жителей? На эти и другие вопросы попробуют ответить участники дискуссии, после которой состоится торжественное награждение победителей SatComRus Award 2021. Второй день конференции будет посвящен деловым переговорам. Запланирована также и насыщенная экскурсионная программа.Подробнее с программой конференции, а также условиями участия можно ознакомиться на сайте конференции www.satcomrus.ru.Мероприятие пройдет при поддержке ГК "Роскосмос", Национальной Ассоциации Телерадиовещателей и АО "Калининградский янтарный комбинат". Генеральным информационным партнером выступает агентство "РИА Новости". Партнером ФГУП "Космическая связь" по подготовке конференции и ее техническим оператором является ООО "Исател".Будем рады видеть вас среди партнеров и участников "SATCOMRUS 2021"! Зарегистрироваться на конференцию.Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГП КС) – российский оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие образовано в 1967 году. В хозяйственном ведении ГП КС находится самая большая в России спутниковая группировка. Зоны обслуживания спутников ГП КС, расположенных на орбите в точках от 14° з.д. до 140° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Австралию.ГП КС решает важные государственные задачи по обеспечению подвижной президентской и правительственной связи, трансляции федеральных телерадиоканалов на территорию России и большинства стран мира. Предприятие активно участвует в реализации приоритетных национальных проектов, тесно взаимодействует с российскими органами государственной власти в области развития информационных и телекоммуникационных систем связи и вещания. ГП КС оказывает полный спектр услуг связи и вещания с использованием собственных наземных технических средств и спутниковой группировки, в составе которой современные космические аппараты серий "Экспресс", "Экспресс-АМ", "Экспресс-АТ", "Экспресс-АМУ". Космические аппараты предприятия обеспечивают широкие возможности для организации телерадиовещания, широкополосного доступа в Интернет, передачи данных, видеоконференцсвязи, создания сетей VSAT, организации ведомственных и корпоративных сетей связи в любом регионе земного шара. В ГП КС развернут современный наземный комплекс управления космическими аппаратами, на базе которого осуществляется управление и мониторинг не только собственных спутников, но также спутников "Eutelsat" и др.Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы