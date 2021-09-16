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Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада - РИА Новости, 16.09.2021
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада
Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:09
2021-09-16T10:09
в мире
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
белавиа
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко в четверг принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе."Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на официальном сайте президента.Причем, как указал белорусский лидер, для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги. Он, в частности, упомянул экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Белоруссии и закрыли свое небо для белорусского национального перевозчика - компании "Белавиа".
https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, белавиа, задержание основателя telegram-канала nexta
10:09 16.09.2021
 
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада

Лукашенко: истинный мотив санкций Запада — неприкрытый лоббизм своих интересов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко в четверг принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 20:10
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию
"Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на официальном сайте президента.
Причем, как указал белорусский лидер, для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги. Он, в частности, упомянул экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Белоруссии и закрыли свое небо для белорусского национального перевозчика - компании "Белавиа".
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 23:02
Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоБелавиаЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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