https://ria.ru/20210916/sanktsii-1750273342.html

Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада

Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада - РИА Новости, 16.09.2021

Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада

Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:09

2021-09-16T10:09

2021-09-16T10:09

в мире

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

белавиа

задержание основателя telegram-канала nexta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_533:2:2650:1193_1920x0_80_0_0_e0a079dc293683b30898472948e2ad00.jpg

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко в четверг принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе."Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на официальном сайте президента.Причем, как указал белорусский лидер, для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги. Он, в частности, упомянул экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Белоруссии и закрыли свое небо для белорусского национального перевозчика - компании "Белавиа".

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, белавиа, задержание основателя telegram-канала nexta