https://ria.ru/20210916/sanktsii-1750273342.html
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада - РИА Новости, 16.09.2021
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада
Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:09
2021-09-16T10:09
2021-09-16T10:09
в мире
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
белавиа
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции против суверенных государств под лозунгом борьбы за права человека, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко в четверг принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе."Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на официальном сайте президента.Причем, как указал белорусский лидер, для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги. Он, в частности, упомянул экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Белоруссии и закрыли свое небо для белорусского национального перевозчика - компании "Белавиа".
https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, белавиа, задержание основателя telegram-канала nexta
Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада
Лукашенко: истинный мотив санкций Запада — неприкрытый лоббизм своих интересов