https://ria.ru/20210916/sammit-1750296819.html

Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков

Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков - РИА Новости, 16.09.2021

Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков

Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:50

2021-09-16T11:50

2021-09-16T11:50

политика

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Этот вопрос рассматривается, как только будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принимать участие в саммите G20.Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.

https://ria.ru/20210909/sammit-1749328866.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия