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Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков - РИА Новости, 16.09.2021
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков
Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:50
2021-09-16T11:50
политика
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Этот вопрос рассматривается, как только будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принимать участие в саммите G20.Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия
11:50 16.09.2021
 
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков

Песков: участие Путина в саммите G20 рассматривается, о решении проинформируем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этот вопрос рассматривается, как только будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принимать участие в саммите G20.
Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 12:44
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцаткаРоссия
 
 
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