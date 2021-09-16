https://ria.ru/20210916/sammit-1750296819.html
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков - РИА Новости, 16.09.2021
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков
Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:50
2021-09-16T11:50
2021-09-16T11:50
политика
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" рассматривается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Этот вопрос рассматривается, как только будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принимать участие в саммите G20.Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.
https://ria.ru/20210909/sammit-1749328866.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия
Участие Путина в саммите G20 рассматривается, заявил Песков
Песков: участие Путина в саммите G20 рассматривается, о решении проинформируем