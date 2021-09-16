Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/rybolovstvo-1750279060.html
В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море
В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море - РИА Новости, 16.09.2021
В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море
Представители Литвы в Совете ЕС призвали Еврокомиссию сократить объем рыбы, которую Россия добывает в Балтийском море, об этом сообщил RT. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:41
2021-09-16T13:27
экономика
вильнюс
москва
еврокомиссия
совет ес
цены на нефть
россия
алексей исаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750322210_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_75bc7679271b01fbb5d41616794e7725.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Представители Литвы в Совете ЕС призвали Еврокомиссию сократить объем рыбы, которую Россия добывает в Балтийском море, об этом сообщил RT.В Вильнюсе считают, что Москва нарушает условия рыболовной деятельности: устанавливает высокие квоты допустимого улова. Больше всего Литву беспокоит вылов трески, сельди и кильки. Кроме того, европейские страны стремятся к сохранению и устойчивому использованию морских ресурсов, подчеркнули политики.Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия соблюдает все международные договоренности по добыче рыбы.Ранее посол России в Вильнюсе Алексей Исаков отметил, что отношения двух стран остаются на самом низком уровне из-за нежелания литовской стороны перейти к "позитивной" повестке дня. По мнению дипломата, такая позиция невыгодна самой прибалтийской республике.
https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html
вильнюс
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750322210_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_101de5f615a2c5c0ba5e30a1dae02a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, вильнюс, москва, еврокомиссия, совет ес, цены на нефть, россия, алексей исаков
10:41 16.09.2021 (обновлено: 13:27 16.09.2021)
 
В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море

Представители Литвы в Совете ЕС требуют сократить добычу рыбы Россией в Балтийском море

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФасованная треска на транспортном судне (рефрижераторе)
Фасованная треска на транспортном судне (рефрижераторе) - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Представители Литвы в Совете ЕС призвали Еврокомиссию сократить объем рыбы, которую Россия добывает в Балтийском море, об этом сообщил RT.
В Вильнюсе считают, что Москва нарушает условия рыболовной деятельности: устанавливает высокие квоты допустимого улова. Больше всего Литву беспокоит вылов трески, сельди и кильки. Кроме того, европейские страны стремятся к сохранению и устойчивому использованию морских ресурсов, подчеркнули политики.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия соблюдает все международные договоренности по добыче рыбы.
"Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", — сказал он RT.
Ранее посол России в Вильнюсе Алексей Исаков отметил, что отношения двух стран остаются на самом низком уровне из-за нежелания литовской стороны перейти к "позитивной" повестке дня. По мнению дипломата, такая позиция невыгодна самой прибалтийской республике.
Арвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 18:02
В Литве обвинили Россию и Белоруссию в совместной гибридной атаке
 
ЭкономикаВильнюсМоскваЕврокомиссияСовет ЕСЦены на нефтьРоссияАлексей Исаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния