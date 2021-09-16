10:41 16.09.2021 (обновлено: 13:27 16.09.2021)
В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море
Представители Литвы в Совете ЕС требуют сократить добычу рыбы Россией в Балтийском море
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФасованная треска на транспортном судне (рефрижераторе)
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Представители Литвы в Совете ЕС призвали Еврокомиссию сократить объем рыбы, которую Россия добывает в Балтийском море, об этом сообщил RT.
В Вильнюсе считают, что Москва нарушает условия рыболовной деятельности: устанавливает высокие квоты допустимого улова. Больше всего Литву беспокоит вылов трески, сельди и кильки. Кроме того, европейские страны стремятся к сохранению и устойчивому использованию морских ресурсов, подчеркнули политики.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия соблюдает все международные договоренности по добыче рыбы.
"Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", — сказал он RT.
Ранее посол России в Вильнюсе Алексей Исаков отметил, что отношения двух стран остаются на самом низком уровне из-за нежелания литовской стороны перейти к "позитивной" повестке дня. По мнению дипломата, такая позиция невыгодна самой прибалтийской республике.
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