https://ria.ru/20210916/rybolovstvo-1750279060.html

В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море

В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море - РИА Новости, 16.09.2021

В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море

Представители Литвы в Совете ЕС призвали Еврокомиссию сократить объем рыбы, которую Россия добывает в Балтийском море, об этом сообщил RT. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:41

2021-09-16T10:41

2021-09-16T13:27

экономика

вильнюс

москва

еврокомиссия

совет ес

цены на нефть

россия

алексей исаков

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Представители Литвы в Совете ЕС призвали Еврокомиссию сократить объем рыбы, которую Россия добывает в Балтийском море, об этом сообщил RT.В Вильнюсе считают, что Москва нарушает условия рыболовной деятельности: устанавливает высокие квоты допустимого улова. Больше всего Литву беспокоит вылов трески, сельди и кильки. Кроме того, европейские страны стремятся к сохранению и устойчивому использованию морских ресурсов, подчеркнули политики.Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия соблюдает все международные договоренности по добыче рыбы.Ранее посол России в Вильнюсе Алексей Исаков отметил, что отношения двух стран остаются на самом низком уровне из-за нежелания литовской стороны перейти к "позитивной" повестке дня. По мнению дипломата, такая позиция невыгодна самой прибалтийской республике.

https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html

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экономика, вильнюс, москва, еврокомиссия, совет ес, цены на нефть, россия, алексей исаков